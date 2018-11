Murilo Sartori quebra três recordes brasileiros no Paulista Juvenil

Ninguém teve um desempenho melhor que o americanense Murilo Sartori no Campeonato Paulista Juvenil de Verão. Ele quebrou três recordes brasileiros da categoria, venceu as quatro provas individuais que disputou e foi o nadador com maior pontuação no Troféu Eficiência. A competição aconteceu entre a última quinta-feira (15) e sábado (17), em Guaratinguetá.

Murilo estabeleceu a melhor marca nos 1.500 metros livre, com 15min31s18; nos 400m livre, com 3min45s41; e nos 200m livre, com 1min45s85. O atleta de 16 anos, que representa a equipe Natação Americana, ainda conquistou o ouro nos 100m livre, com 49s55.

No revezamento, ele fez parte do quarteto que faturou medalha de prata nos 4x50m livre masculino, com o tempo de 1min35s14, e de bronze nos 4×50 medley masculino, com 1min46s71. Neste ano, Murilo integra a classe Juvenil 2, composta por nadadores nascidos em 2002.

Foto: Federação Aquática Paulista / Divulgação

No Troféu Eficiência, o americanense ficou em primeiro lugar na Juvenil 2, com 126 pontos, 48 a mais que o segundo colocado, Rafael Paschoa de Arruda Lins Pires, do Sesi. Na junção de todas as categorias, Murilo também aparece na liderança. Luiza Bifone Niocentini, do Pinheiros, ocupa a segunda posição nesse “ranking”, com 98 pontos na classe Juvenil 1 do torneio.

De quebra, Murilo é responsável pela metade dos recordes individuais do torneio. Além dele, nenhum atleta conseguiu superar mais do que uma marca individual.

FAVORITISMO. O americanense já entrou no Estadual como destaque brasileiro da categoria. Nos Jogos Olímpicos da Juventude, ele era o único nadador juvenil da seleção brasileira e, inclusive, pegou a prata nos 4x100m livre. Todos os outros atletas tinham 17 ou 18 anos. O evento ocorreu no mês passado, em Buenos Aires, na Argentina.

No próprio Campeonato Paulista Juvenil, Murilo também já tinha um histórico de conquistas. Em 2017, ele acumulou quatro recordes na classe Juvenil 1, nas provas de 200m medley e 100, 200 e 400m livre. O próximo compromisso dele será o Brasileiro Juvenil, entre os dias 12 e 15 de dezembro, em Porto Alegre (RS).

Americana tem melhor equipe do interior

A Associação Natação Americana foi a melhor equipe do interior no Campeonato Paulista Juvenil de Verão. Na classificação geral, o grupo ficou em quarto lugar, atrás de três clubes da capital. Composta por oito atletas, a equipe somou 449 pontos. O campeão Sesi, que teve 35 nadadores à disposição, conseguiu 1.430,50. Segundo colocado, o Corinthians contou com 34 integrantes e fez 1.329,50 pontos. A terceira posição ficou com o Pinheiros, que esteve representado por 24 competidores e conquistou 1.077 pontos.

Ao todo, o grupo americanense faturou dez medalhas de ouro, duas de prata e quatro de bronze. “Foram bem legais os resultados, até melhores do que a gente esperava. Foi bem acima do esperado mesmo”, disse o técnico da equipe, Fábio Cremonez.

Além de Murilo Sartori, outra atleta da Natação Americana ficou entre os três melhores da categoria no Troféu Eficiência: Gabriela Maria Alves Carvalho, terceira colocada na classe Juvenil 1, com dois ouros, uma prata e dois bronzes. Os outros medalhistas da equipe são Isabela Martim, Julio Cesar Covolam, Tiago Camargo e Rafael Najm de Oliveira.

Segundo Cremonez, o torneio serviu como uma preparação para o Brasileiro Juvenil. “[O Paulista] Não é a nossa principal competição agora, do final do ano, para essa categoria. Esse Campeonato Paulista serve como avaliação para ver como a gente está”, comentou.

DESEMPENHO DE AMERICANA NO PAULISTA JUVENIL

Gabriela Maria Alves Carvalho – Juvenil 1

Ouro nos 100m livre

Ouro nos 200m livre

Prata nos 200m costas

Bronze no 50m livre

Bronze nos 100m costas

Isabela Martim – Juvenil 1

Ouro nos 100m peito

Julio Cesar Covolam – Juvenil 2

Ouro nos 200m costas

Murilo Sartori – Juvenil 2

Ouro nos 1.500m livre – recorde paulista e brasileiro da categoria e do campeonato

Ouro nos 400m livre – recorde paulista e brasileiro da categoria e do campeonato

Ouro nos 200m livre – recorde paulista e brasileiro da categoria e do campeonato

Ouro nos 100m livre

Tiago Camargo – Juvenil 2

Ouro nos 200m borboleta

Ouro nos 100m borboleta

Revezamento

Prata no 4x50m masculino livre – Juvenil 2 – Murilo, Julio, Rafael Najm de Oliveira e Tiago

Bronze no 4x50m medley misto – Juvenil 2 – Julio, Isabela, Tiago e Gabriela

Bronze no 4x50m medley masculino – Juvenil 2 – Julio, Murilo, Tiago e Rafael