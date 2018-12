Murilo Sartori quebra recorde nacional mais antigo

O americanense Murilo Sartori fechou com chave de ouro sua participação no Campeonato Brasileiro Infantil de Verão. No último dia de disputa, no sábado, ele quebrou o mais antigo recorde nacional de categoria e conquistou seu terceiro título na edição de 2018, tudo nos 400 metros livre. De quebra, o nadador de 16 anos teve o melhor índice técnico do evento. A competição aconteceu no Grêmio Náutico União, em Porto Alegre (RS).

Na final, Murilo completou a prova em 3min52s06, melhor marca do País na categoria Juvenil 2. O recorde anterior tinha sido estabelecido em 1987, por Cristiano Michelena, durante os Jogos Pan-Americanos de Indianápolis, nos Estados Unidos. Na ocasião, o atleta conseguiu o tempo de 3min55s37.

No Brasileiro, Murilo já havia batido um recorde nacional de categoria, na decisão dos 200m livre, com 1min48s91. O resultado motivou o americanense para as provas seguintes, conforme ele disse ao LIBERAL.

Foto: André Antunes / AGU

“Eu queria quebrar a barreira do 1min49s. Eu tinha feito 1min49s02 na Olimpíada [da Juventude], então queria vir para esse 1min48s. E, depois desse 1min48s, fiquei bem feliz e bem motivado para os outros dias, porque era um tempo bem expressivo. Então, eu sabia que estava bem na competição, sabia que eu podia dar o meu melhor, e melhorar nas outras provas também”, afirmou.

O atleta da equipe Natação Americana também venceu os 100m livre, com 50s03. Murilo ficou a dez centésimos do recorde da categoria, que desde 2014 pertence a Felipe Ribeiro de Souza, atualmente do Flamengo.

“Foram três melhores marcas [pessoais] no total, nos 100, nos 200 e nos 400. Nas três provas, foram resultados bem legais. E essa competição foi uma das melhores competições que já tive na minha vida”, comentou o americanense.

Ele também fez parte do quarteto que faturou o bronze no revezamento 4x100m livre e a prata nos 4x200m livre. De todas as provas que disputou, Murilo só não obteve medalha nos 4x200m medley. A Natação Americana alcançou o nono lugar nessa prova.

Essa soma de resultados deixou o atleta com 852 pontos no ranking geral de índice técnico. A segunda colocada Fernanda Gomes Celidônio, da equipe Asbac/Aquanaii, somou 806 pontos na classe Juvenil 1.

No sábado, mais um integrante da Natação Americana subiu ao pódio: Tiago Camargo, com a terceira colocação nos 200m borboleta, na classe Juvenil 2. Ele atingiu a marca de 2min08s56. O Minas Tênis Clube fez dobradinha nessa prova. O campeão foi Victor Melo Baganha, com 2min04s29, seguido por Avelar Ribeiro Hostalacio, com 2min06s88.

Natação Americana é a 7ª melhor equipe do Brasil

A Associação Natação Americana foi a sétima melhor equipe do Campeonato Brasileiro Juvenil de Verão, na categoria Juvenil 2, com 233 pontos. Mesmo com menos nadadores, o grupo americanense ficou à frente de clubes como Paineiras e Pinheiros.

A Natação Americana contou com quatro atletas na Juvenil 2. Oitavo colocado, o Paineiras esteve representado por 11, um a mais em relação ao Pinheiros, que encerrou o torneio em décimo.

Todos os sete melhores classificados tinham mais atletas que a Natação Americana. Campeão, o Minas Tênis Clube competiu com 16 nadadores e somou 1.071 pontos.

Na soma das categorias Juvenil 1 e 2, a equipe americanense conseguiu a décima colocação, com 468,5 pontos. O título ficou com o Minas Tênis Clube, que fez 2.130 pontos. Isoladamente, na Juvenil 1, a Natação Americana alcançou 17ª posição.

No quadro de medalhas, a equipe do técnico Fábio Cremonez conquistou o sétimo lugar, com três de ouro, três de prata e duas de bronze. Dos clubes do Estado de São Paulo, apenas o Corinthians fechou a competição acima da Natação Americana, com a vice-liderança.