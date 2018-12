Irmãos Sega levam união para a piscina de Americana

Em 2018, os irmãos Vitor e Manuela Sega deram alegria de sobra para a dentista Karen, mãe e, como ela diz, “fã número um da dupla”. O menino, de 14 anos, foi o principal atleta masculino do Brasileiro Infantil de Natação, entre outros feitos. A menina, de 11, comandou a equipe americanense na categoria Petiz 1, com destaque para a quebra do recorde mais antigo em piscina curta.

Sempre que pode, a família comparece junta nos campeonatos. Quando os irmãos disputam torneios em cidades diferentes, a mãe fica com um, e o pai Renato, que é médico, acompanha o outro. “Tenho que trabalhar e dar conta dos dois, levar um para a natação, um para lá, outro para cá. Consome bastante o nosso tempo. Mas é muito prazeroso e gratificante toda vez que aparecem os resultados deles”, disse Karen. Foto: Marcelo Rocha/O Liberal

Ela apontou que dá todo suporte necessário para os dois. “Cuido da dieta deles, de eles dormirem cedo. É tudo muito bem cuidado. As vitaminas que tem de tomar, suplemento”.

No Brasileiro Infantil, Vitor estabeleceu a melhor marca nacional da categoria nos 1.500m livre e, por conta do desempenho nessa prova, garantiu vaga no Sul-Americano Juvenil de 2019. “É um sonho ir para uma seleção brasileira”, afirmou o atleta, que também conseguiu índice para a disputa do Troféu Maria Lenk de 2019.

Manuela, ou Manu, apontou que conseguiu atingir seus objetivos neste ano. As metas eram derrubar os recordes brasileiros da categoria nos 100m peito, tanto na piscina curta como longa. O recorde mais antigo era o da piscina curta, que persistia desde 1992. “Esse ano foi um ano muito bom para mim”, comentou.