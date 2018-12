Festival de Natação reúne atletas e familiares em Americana

Na manhã deste sábado, 94 alunos das escolinhas do time de Natação de Americana e 12 atletas da equipe de competição da categoria Petiz participaram do Festival de Natação, que ocorreu às 8h no Centro Cívico – Complexo Esportivo Milton Fenley Azenha, em Americana. Houve sorteios e brindes.

Foto: Divulgação

O foco do festival não era eleger um vitorioso, mas sim interagir as diversas categorias da natação e mostrar o trabalho dos profissionais do esporte, segundo informou a Secretaria de Esportes, Lazer e Juventude.

O evento foi aberto ao público e, somando a plateia e competidores, compareceram ao complexo aproximadamente 250 pessoas. Durante o festival, os alunos mostraram seus talentos na piscina, em nado livre, de 25 ou 50 metros.

Para o secretário da pasta, Ricardo Hetzel, o evento é uma oportunidade para mostrar aos familiares o desenvolvimento dos alunos durante o ano. “Por se tratar de festival, tem características de competição, só que sem a disputa por colocação, mas sim por reconhecimento em ter cumprido o desafio proposto. Sendo assim, todos ganharam seu prêmio, uma medalha”.