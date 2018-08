Cielo lidera eliminatórias dos 50m livre no José Finkel

Após vencer a final dos 100 metros livre no Troféu José Finkel, no último domingo, Cesar Cielo começou bem a disputa dos 50m livre no evento, realizado no Pinheiros, em São Paulo, em piscina curta (25 metros). Nesta terça-feira, ele liderou as eliminatórias com a marca de 21s08.

O tempo registrado por Cielo, inclusive, é melhor do que os 21s29 estipulados pela Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (CBDA) para classificação ao Mundial, que será realizado em Hangzhou, na China, em dezembro. Mas apenas marcas obtidas nas finais valem para definir os representantes do País no evento internacional.

Assim, Cielo tentará repetir o desempenho nas finais desta terça, último dia do Finkel, marcadas para começar às 17h30. E além de Cielo, que compete pelo Pinheiros, Marcelo Chierighini (21s35), Leonado Alcover (21s54), Nicholas Santos (21s58), Pedro Spajari (21s63), Matheus Santana (21s65), Gabriel Santos (21s67) e Leonardo Schilling (21s83) também se garantiram na final.

Na disputa feminina dos 50m livre, Etiene Medeiros, do Sesi-SP, foi a mais rápida ao cravar o tempo de 24s30, também sendo mais rápida do que o índice estabelecido pela CBDA para o Mundial, que é de 24s94. Assim, ela também tentará repetir o desempenho nas finais para ir ao Mundial – no domingo, fez o índice nos 50m costas.

Também nesta terça-feira, outro destaque das eliminatórias do Finkel foi Caio Pumputis. O nadador do Pinheiros quebrou o recorde sul-americano dos 100 metros medley ao fazer o tempo de 51s83. Além disso, também foi o mais rápido dos 200m peito com a marca de 2min07s78.

Nesses eventos femininos, Andressa Cholodovskis Lima, do Minas, liderou a disputa dos 100m medley em 1min00s73, enquanto a argentina Julia Sebastian, da Unisanta, terminou na frente nos 200m peito, com 2min25s75.