Cielo avança às semifinais dos 50m livre no Mundial de Piscina Curta

Sem conseguir garantir nadadores na briga por medalhas nesta quinta-feira no Mundial de Natação em Piscina Curta (25 metros), que está sendo realizado em Hangzhou, na China, o Brasil obteve classificações às semifinais como melhores desempenhos no terceiro dia das eliminatórias do evento. O principal destaque foi Guilherme Guido, o mais rápido das baterias iniciais dos 50 metros costas. E Cesar Cielo também avançou às semifinais dos 50m livre, ainda que apenas na 15ª posição.

Cielo marcou o tempo de 21s39. Assim, mesmo que tenha se classificado, ficou distante dos primeiros colocados das eliminatórias, com destaque para o norte-americano Caeleb Dressel, o mais rápido, com 20s62. Já o também brasileiro Matheus Santana fez apenas o 26º tempo, com 21s71, e não conseguiu vaga nas semifinais. Foto: Satiro Sodré/SSPress/CBDA

Guido brilhou nas eliminatórias dos 50m costas ao se classificar às semifinais com o melhor tempo. O brasileiro cravou o tempo de 23s00, superando o irlandês Shane Ryan em apenas 0s03. Guilherme Basseto também se garantiu nas semifinais, na 11ª posição, com a marca de 23s46.

Também nesta quinta-feira, Daiene Dias se garantiu nas semifinais dos 50m borboleta ao marcar 26s06, fazendo o 13º melhor tempo das eliminatórias, que foram lideradas pela holandesa Ranomi Kromowidjojo, que completou a prova em 25s32.

O Brasil também conseguiu colocar dois nadadores nas semifinais dos 100m medley: Caio Pumputis, que foi o sexto mais rápido, com 52s31, e Diego Prado, na 14ª colocação, com 53s50. O norte-americano Michael Andrew liderou as eliminatórias ao cravar 51s50.

Na disputa dos 200m peito, porém, Pumputis não conquistou vaga na final, pois fez apenas o 14º tempo das eliminatórias, com 2min05s00, sendo 1s12 mais lento do que o último classificado.

Já na disputa do revezamento 4×50 metros medley misto, o Brasil decepcionou e não obteve a vaga na final. O quarteto composto por Etiene Medeiros, João Gomes Junior, Nicholas Santos e Larissa Oliveira ficou na nona posição nas eliminatórias, com o tempo de 1min39s24, a 1s91 do último time classificado para a disputa de medalha. E a melhor marca das séries iniciais foi dos norte-americanos, com 1min37s33.