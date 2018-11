Centro Cívico recebe evento pré-mirim e petiz de natação

Americana sedia o Torneio Regional Pré-Mirim a Petiz de Natação neste sábado. A disputa será nas piscinas do Centro Cívico, a partir das 9 horas, e tem 241 atletas inscritos. O evento é organizado pela Delegacia da 2ª Região da FAP (Federação Aquática Paulista). Cada região conta com um Torneio Regional, que serve como seletiva para o Campeonato Paulista. O Estadual está marcado para dezembro.

Foto: Prefeitura de Americana / Divulgação

Nas categorias Pré-Mirim a Petiz, os nadadores têm de 8 a 12 anos. A cidade-sede será representada por 30 crianças na competição, de acordo com a prefeitura. “Com as crianças menores, podemos trabalhar conceitos como competitividade e como lidar com vitórias e perdas no esporte. Quanto aos maiores, o torneio os estimula a se dedicar aos treinos, mostra a importância da disciplina e os incentiva a participarem de outros campeonatos”, disse Fábio Cremonez, técnico da equipe Natação Americana.

O secretário interino de Esportes, Ricardo Hetzel, afirmou que aguarda pela presença dos moradores de Americana no evento. “Além de incentivar e promover o esporte, o torneio possibilita que as pessoas acompanhem o trabalho desempenhado pelas escolas de natação de Americana e que tem seu modelo copiado por cidades vizinhas”, declarou.