CBDA acerta renovação de contrato com os Correios por dois anos

O deputado federal Luiz Lima (PSL-RJ) revelou nesta quarta-feira que a Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (CBDA) acertou a renovação do contrato com os Correios por dois anos. O ex-nadador intermediou o acordo entre as partes, em reunião ocorrida em Brasília (DF), e confirmou o acerto por meio de um vídeo e um texto publicados em sua rede social.

Luiz Lima se reuniu com o presidente dos Correios, Juarez Aparecido de Paula Cunha, e com o presidente da CBDA, Miguel Cagnoni, e festejou a renovação do contrato, depois de o compromisso anterior ter vencido no último dia 31 de janeiro.

“Estou muito feliz e também muito emocionado! Na manhã desta quarta-feira, me reuni com o presidente dos Correios, General Juarez Cunha, e com o presidente da Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos, Miguel Cagnoni, aqui em Brasília, para tratar do patrocínio dos Correios aos esportes aquáticos brasileiros. E é com muita emoção, muita alegria no peito que compartilho a notícia com vocês: os Correios confirmaram a continuidade do patrocínio à CBDA”, escreveu o deputado, por meio de sua página no Instagram, na qual confirmou, em vídeo, que o compromisso vale para os anos de 2019 e 2020.

“É uma conquista imensurável para os esportes aquáticos, que tantas alegrias trazem ao nosso país. Me faltam palavras para agradecer ao corpo diretor dos Correios a sensibilidade e a confiança em dar continuidade ao patrocínio em meio à crise que se instaurou no nosso país nos últimos anos”, reforçou Luiz Lima.

Em seguida, o deputado lembrou do seu passado como esportista de alto rendimento e exaltou o papel que o patrocínio dos Correio teve para a sua carreira. “Eu, que por anos fui atleta da seleção brasileira de natação, posso afirmar a todos vocês a importância dessa parceria na minha formação esportiva e pessoal. Os Correios estiveram ao meu lado nas minhas grandes conquistas esportivas. E graças à renovação dessa parceria, estarão também ao lado de muitos atletas brasileiros, escrevendo a história esportiva do nosso país”, destacou.

O presidente dos Correios, Juarez Aparecido de Paula Cunha, também celebrou o acerto com a CBDA. “Queria dizer que os Correios continuam firmes no apoio aos nossos atletas porque, pra nós, é uma satisfação muito grande ver que brasileiros se dediquem e obtenham bons resultados. E elevem o nome do nosso país a um patamar cada vez mais alto”, afirmou Juarez, em declarações reproduzidas no mesmo vídeo divulgado por Luiz Lima.

Os valores do novo contrato firmado não foram revelados, mas isso poderá ocorrer após as duas partes oficializarem o acordo que acaba de ser selado em Brasília.