Ana Marcela brilha e fatura 1º ouro do ano no Circuito de Maratona Aquática

A brasileira Ana Marcela Cunha conquistou neste sábado sua primeira medalha de ouro no Circuito Mundial de Maratona Aquática da Fina (a Federação Internacional de Natação). Ela bateu na frente em Balatonfüred, na Hungria, após passar em branco nas três etapas anteriores da temporada.

“Foi uma prova muito boa. Fiz a primeira volta bem tranquila. Na segunda, já me mantive entre as dez primeiras. Na última, fiquei entre as cinco e, desta vez, o sprint final entrou e deu certo. Estou muito feliz com este resultado”, comemorou Ana Marcela, que havia ficado de fora da etapa anterior, em Setúbal, em Portugal.

A brasileira conquistou a medalha de ouro ao vencer a maratona de 10km com o tempo de 2h05min53. A norte-americana Haley Anderson chegou em segundo lugar, enquanto a italiana Rachele Bruni foi a terceira colocada. Com estes resultados, Ana Marcela retomou a liderança do ranking da temporada.

Entre os outros brasileiros na disputa, Viviane Jungblut terminou na 22ª posição. No masculino, Fernando Ponte foi o mais bem colocado, com o 14º posto. Allan do Carmo foi o 15º, Diogo Villarinho, o 17º, e Alexandre Finco finalizou a prova na 26ª colocação.

A próxima etapa do Circuito Mundial de Maratona Aquática será disputada em Lac St. Jean, no Canadá, no dia 26 de julho.