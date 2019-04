Americanense bate recorde da categoria e se aproxima do Mundial Júnior

Foto: Ricardo Sodre -SS Press - CBDA

O americanense Murilo Sartori, de 16 anos, está praticamente garantido no Mundial Júnior de Natação. Ele se aproximou da vaga nesta terça-feira, durante o Troféu Maria Lenk, no Rio de Janeiro, na disputa dos 200 metros livre.

Murilo conquistou o quinto lugar na prova, a melhor colocação entre os atletas de até 18 anos. Ele fez o tempo de 1min47s75, recorde brasileiro da categoria Júnior 1, composta por nadadores nascidos em 2002. O campeão foi Fernando Scheffer, do Minas Tênis Clube, com 1min46s27.

Se tivesse ficado entre os quatro primeiros, Murilo faria parte do quarteto brasileiro que vai disputar o revezamento 4×200 m do Mundial Absoluto, marcado para julho, na Coreia do Sul.

No caso do Mundial Júnior, o critério de classificação abrange apenas o desempenho dos atletas Sub-18. Neste ano, a CBDA (Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos) decidiu usar o Maria Lenk como evento qualificatório.

A entidade vai selecionar os 16 melhores tempos, com base no ranking mundial júnior de 2018. Ainda nas eliminatórias, Murilo superou a melhor marca do ranking dos 200 m, que é 1min48s10 – ele cravou 1min48s01, terceiro menor tempo das eliminatórias.

Nenhum outro nadador conseguiu superar o melhor tempo do ranking nas cinco provas desta terça, primeiro dia de Maria Lenk. Murilo só pode ficar fora do Mundial Júnior caso 16 atletas alcancem tal feito até o fim da competição, que termina neste domingo. O integrante da equipe Natação Americana também bateu a melhor marca pessoal, que era 1min48s92.

Ele conseguiu esse tempo em dezembro, no Brasileiro Juvenil. No Rio, Murilo ainda vai competir nos 100 e 400 m livre.

Ainda nesta terça, o paulistano Fabio Santi, também da Natação Americana, avançou à final e ficou com a sexta posição nos 100 m costas.

Outros três nadadores representam a equipe na competição: Gabriela Maria Alves Carvalho, Julio Cesar Covolam e Vitor Ballan Sega.