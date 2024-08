Natação se despede de Paris-2024 com dois recordes mundiais e reação dos EUA

Os Estados Unidos venceram o revezamento 4×100 metros medley feminino com direito a recorde mundial, neste domingo, último dia de disputas da natação na Olimpíada de Paris-2024. Regan Smith, Lilly King, Gretchen Walsh e Torri Huske completaram a prova em 3min49s63 e superaram a marca de 3min50s40, que pertencia à própria equipe dos EUA.

Elas também impuseram o novo recorde olímpico, que era de 3min51s60 e havia sido obtido pela Austrália nos Jogos de Tóquio, em 2021. A medalha de prata ficou justamente com as australianas, que terminaram a prova em 3min53s11. A China faturou o bronze, com 3min53s23.

Começando pelo nado costas, a disputa foi bem embolada até a China começar a se destacar, mas por pouco tempo, quando caiu para quarto e deixou a liderança para os EUA.

No estilo peito, as americanas lideravam com segundos de vantagem para as equipes da Austrália e do Canadá, respectivamente. No borboleta, aumentou a vantagem dos Estados Unidos para um corpo em relação às demais competidoras, com Canadá e Austrália já brigando pela prata.

No livre, os EUA mantiveram a vantagem e já nadavam para a vitória e quebra do recorde mundial, vencendo a medalha de ouro. Huske tocou a parede 3s48 à frente da Austrália.

Na versão masculina da mesma prova, a China deu o troco nos EUA. Xu Jiayu, Qin Haiyang, Sun Jiajun e o fenômeno Pan Zhanle, novo recordista mundial dos 100m livre, levaram o ouro com o tempo de 3min27s46.

Os Estados Unidos conquistaram a prata com Ryan Murphy, Nic Fink, Caeleb Dressel e Hunter Armstrong, com 3min28s01. E a França terminou com o bronze para Yohann Ndoye-Brouard, Leon Marchand, Maxime Grousset e Florent Manaudou: 3min28s38.

Nos 50 metros livre feminino, a superestrela sueca Sarah Sjostrom chegou em primeiro lugar com a marca de 23s71, confirmando o domínio nesta prova. Ela já havia batido o recorde olímpico da distância na fase classificatória. A sueca conquistara a prata nesta prova em Tóquio, há três anos. Trata-se da sua segunda medalha em Paris-2024. A primeira também foi de ouro, nos 100m livre. Agora ela soma seis pódios olímpicos em seu currículo.

A medalha de prata ficou com a australiana Meg Harris (23s97) enquanto o bronze foi para a chinesa Zhang Yufei (24s20).

Na última prova individual de natação desta Olimpíada, o campeão de Tóquio, o americano Bobby Finke estabeleceu um novo recorde mundial nos 1.500m livre, com o tempo de 14min30s67 para ganhar o ouro, superando o recorde mundial anterior, de 14min31s02. O italiano Gregorio Paltrinieri ficou com a prata (14min34s55) e o irlandês Daniel Wiffen obteve o bronze (14min39s63).

Com o resultado, os Estados Unidos somaram duas medalhas de ouro neste domingo, numa ligeira reação na modalidade após fracos resultados nos primeiros dias da modalidade. O time americano assumiu a ponta do quadro de medalhas da natação neste último dia, com oito de ouro, 13 de prata e sete de bronze. A equipe também liderou em números totais, com 28 pódios.