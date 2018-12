Natação de Americana é a 10ª melhor do Brasil

A Associação Natação Americana, pela primeira vez na história, fechou o ano entre as dez melhores equipes do ranking nacional da CBDA (Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos). O grupo ficou em décimo lugar na classificação de 2018, que soma os pontos conquistados em todos os campeonatos brasileiros da temporada.

Foto: João Carlos Nascimento/O Liberal

A colocação foi comemorada pelo técnico Fábio Cremonez, que comanda as categorias Infantil e Juvenil. “Não é fácil manter a equipe, não é fácil estar no dia a dia batalhando. A gente tem muitas dificuldades, mas muitos talentos também. E representa demais estar entre os dez melhores do Brasil. A gente está à frente de equipes com muito mais aporte financeiro, muito mais estrutura. Mas, com trabalho, com talento, a gente conseguiu chegar a uma condição muito bacana”, disse.

Segundo ele, a equipe cumpriu os objetivos que traçou para este ano. A associação conseguiu, por exemplo, aumentar o número de alunos, além de conquistar medalhas e bater recordes em competições estaduais e nacionais.

A Natação Americana também foi a segunda equipe que mais cedeu atletas à seleção paulista para a disputa do Troféu Chico Piscina, o Campeonato Internacional Infantil e Juvenil. No Kim Mollo, o Campeonato Inter-Regional, a associação era a equipe com mais nadadores na seleção da região de Campinas. “Esse ano foi bem legal, foi bem longo, teve várias competições. Mas acredito que tudo que a gente se propôs a fazer a gente conseguiu”, declarou.

A treinadora da categoria Petiz, Mariana de Moraes, destacou que o aumento do número de crianças na equipe alavancou a Natação Americana em 2018. “Agora, no segundo semestre, teve um aumento de crianças também na equipe, o que foi muito importante, é muito bom. Porque, hoje em dia, está escasso de criança. E esse número de crianças federadas foi ótimo para a gente”, comentou.

Neste ano, a associação recebeu 15 novos atletas. A equipe existe desde 2014 e conta, atualmente, com 55 nadadores em Americana. Outros dois atletas representam a associação, mas são de outras cidades: Fabio Santi e Gabriel Kuabara.

Ranking da CBDA:

1º Minas Tênis Clube 310 pontos

2º Corinthians 251 pontos

3º Pinheiros 227 pontos

4º Curitibano 208 pontos

5º Sesi-SP 179 pontos

6º Flamengo 170 pontos

7º Grêmio N. União 169 pontos

8º Fluminense 167 pontos

9º Unisanta 161 pontos

10º Americana 89 pontos