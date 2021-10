17 out 2021 às 15:55 • Última atualização 17 out 2021 às 16:26

Esporte Napoli vence Torino e continua líder do Italiano com 100% de aproveitamento

O Milan conseguiu sentir o gostinho da liderança do Campeonato Italiano por algumas horas, após vencer o Verona no sábado, mas o Napoli voltou para a primeira colocação neste domingo. O time comandado por Luciano Spalletti venceu o Torino por 1 a 0, em um jogo duro no Diego Armando Maradona, pela oitava rodada, e manteve os 100% de aproveitamento na liga nacional.

O triunfo deste final de semana, alcançado com um gol marcado por Osimhen, nos minutos finais do segundo tempo, levou os napolitanos aos 24 pontos, dois a mais que o vice-líder Milan, que também está invicto, mas empatou uma vez. Já o derrotado Torino está em 12º lugar, com oito pontos.

Apesar de ter entrado como favorito em campo, o Napoli não teve vida fácil contra os visitantes, que armaram uma defesa sólida e conseguiram segurar as investidas. A melhor chance de tirar o zero do placar durante o primeiro tempo veio aos 25 minutos, quando o árbitro marcou pênalti cometido por Ben Kone sobre Di Lorenzo. A responsabilidade da cobrança ficou com Insigne, que perdeu o duelo com o goleiro Milinkovic.

No segundo tempo, o Napoli foi insistente e não descansou até colocar a bola no gol, o que ocorreu perto do final da partida. Quando o cronômetro marcava 36 minutos, Victor Osimhen aproveitou a sobra após rebatida dentro da área e usou a cabeça para fazer o gol da vitória do líder do Italiano.

Mais cedo, outros quatro jogos movimentaram o campeonato. O Cagliari venceu a Sampdoria por 3 a 1 e o Atalanta bateu o Empoli por 4 a 1, enquanto Genoa e Sassuolo ficaram no 2 a 2. Udinese e Bologna também empataram, mas por 1 a 1.