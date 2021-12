Napoli tropeça, times de Milão aproveitam e embolam a classificação do Italiano

Apenas dois pontos separam os três primeiros colocados do Campeonato Italiano. A liderança segue com o Napoli, mas o tropeço após abrir 2 a 0 na rodada fez os rivais de Milão encostarem e, após a realização de 15 rodadas, a disputa pelo título está quente e sem favoritos.

Quem mais cresceu na competição foi a atual campeã Internazionale. Depois de início ruim, a equipe do técnico Simone Inzaghi se reorganizou e, aos poucos, vai diminuindo a vantagem dos principais concorrentes ao título.

A terceira vitória seguida da Inter no Italiano veio sem sustos diante do Spezia. Na verdade, os 2 a 0 saíram baratos para os visitantes, no Giuzeppe Meazza, que foram completamente dominado durante os 90 minutos. Foram impressionantes 31 finalizações dos donos da casa. Gagliardini e Lautaro Martínez fizeram os gols que conduziram a equipe aos 34 pontos.

O Milan, que disputava no saldo de gols a liderança com o Napoli, agora está um ponto atrás. Depois de três partidas sem vitórias, com duas derrotas seguidas no Italiano, a equipe rossonera buscou a reabilitação na casa do Genoa. O ótimo triunfo por 3 a 0 foi construído a partir de gol de Ibrahimovic. O sueco abriu o caminho do resultado positivo. Messias, duas vezes, completou o marcador.

O grande derrotado da rodada foi o Napoli. O empate por 2 a 2 com o Sassuolo, fora de casa, até poderia ser comemorado, mas não dá maneira como foi construído, já que os líderes venciam por 2 a 0 até os 25 minutos da etapa final e levaram o gol da igualdade no último minuto.

Ruiz e Mertens, já no segundo tempo, colocaram o Napoli em ótima vantagem na partida. Scamacca iniciou a reação e Ferrari, aos 44 do segundo tempo, estragou a festa napolitana dando números finais ao embate.

No outro jogo do dia, mais uma derrota da Roma de José Mourinho, desta vez para o Bologna, por 1 a 0. Já são 11 pontos distantes da quinta colocada para o líder Napoli (25 a 36).