Napoli perde em casa para Atalanta e se distancia de briga por vaga na Liga dos Campeões

O Napoli voltou a decepcionar a sua torcida neste sábado ao perder para a Atalanta por 3 a 0 em pleno estádio Diego Armando Maradona, em jogo válido pelo Campeonato Italiano. Fora da briga pelo título, o atual campeão nacional agora complica a sua situação até mesmo no que diz respeito a uma vaga para a Liga dos Campeões.

No pelotão intermediário com 45 pontos, a equipe napolitana corre o risco de ser ultrapassada pela Fiorentina e pela Lazio no decorrer da rodada. Já a Atalanta chegou aos 50 pontos e está briga por um lugar no principal torneio de clubes da Europa.

Os dois times voltam a campo pela competição no próximo final de semana. No domingo, o Napoli tenta a reabilitação visitando o Monza. No mesmo dia, a Atalanta volta a jogar fora de casa e enfrenta o Cagliari.

No jogo, o Napoli até tomou a iniciativa do ataque e teve a chance de abrir o marcador aos 18 minutos em cabeçada de Osimhen, que o goleiro Carnesecchi defendeu. Mas ficou nisso.

Com um time bem encaixado na marcação e um contra-ataque rápido, a Atalanta acabou surpreendendo os donos da casa em bela assistência de Pasalic. Ele serviu Miranchuk, que teve espaço para finalizar, fazer 1 a 0 aos 26 minutos.

O Napoli se desarticulou e não conseguiu ameaçar o gol da Atalanta a partir daí. E o castigo pela ansiedade em atacar de forma desordenada veio antes do fim do primeiro tempo. Miranchuk desta vez trabalhou como garçom e deu passe para Scamarca chutar livre na entrada da área e fazer 2 a 0.

No segundo tempo, o panorama não mudou. Apesar da maior posse de bola, o time da casa quase levou o terceiro aos 28 minutos em chute colocado de Miranchuk que Meret conseguiu espalmar. Solitário na frente, Osimhen era alvo fácil para os zagueiros rivais.

No final do jogo, a Atalanta ainda fez mais um para fechar a vitória. Em trama pela esquerda, Ruggeri chegou até grande área e tocou na medida para Koopmeiners. Ele bateu cruzado e fez 3 a 0.