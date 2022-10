Napoli passa aperto diante da Cremonese, desencanta no fim e lidera o Italiano

O placar engana, mas o Napoli não teve vida fácil na tarde deste domingo para derrotar o vice-lanterna Cremonese, por 4 a 1, no estádio Giovanni Zini, pela nona rodada do Campeonato Italiano. Três gols que colocaram a equipe visitante na liderança da competição foram marcados no fim do segundo tempo, dois nos acréscimos. O que deu vantagem e alívio na partida em Cremona foi de Giovanni Simeone, filho do técnico do Atlético de Madrid, Diego Simeone.

Invicto no Campeonato Italiano, o Napoli subiu para a liderança, com 23 pontos, abrindo dois da Atalanta, em segundo. A Cremonese, por sua vez, ainda não venceu. Está atualmente na vice-lanterna, com os mesmos três pontos da Sampdoria, em último.

Apesar de ter a posse de bola, o Napoli sofreu para sair com a vitória. O vice-lanterna vendeu caro a derrota neste domingo, mas entregou os pontos nos minutos finais . Matteo Politano, Giovanni Simeone, Hirving Lozano e Mathías Olivera marcaram para o time visitante. Cyriel Dessers abriu anotou o de honra.

O jogo começou em ritmo alucinante. O Napoli pressionou logo de cara e viu Rrahmani carimbar o travessão. A Cremonese respondeu aos 11 minutos na mesma moeda. Zanimacchia recebeu dentro da área e mandou no poste.

O Napoli continuou em cima até que o árbitro Abisso marcou pênalti de Matteo Bianchetti. Aos 26 minutos, Politano bateu com perfeição e mandou no fundo das redes, mas o time visitante se acomodou e deixou tudo igual aos 47. Dessers recebeu dentro da área e finalizou rasteiro, no canto esquerdo, para fazer 1 a 1.

No segundo tempo, a Cremonese estava conseguindo segurar o Napoli até que aos 31 minutos, Rui encontrou Simeone em boa condição. O filho do treinador do Atlético de Madrid fez 2 a 1. O gol desestabilizou os mandantes, que se entregaram, e aí virou goleada.

Aos 47 minutos, Lozano recebeu de Kvaratskhelia, de frente para o gol, e chutou certeiro para fazer mais um. O placar foi encerrado aos 49. Com o gol vazio, Mathias Olivera completou de cabeça, confirmando a vitória do Napoli.

Ainda neste domingo, a Atalanta deu brecha para o Napoli assumir a liderança ao ficar no empate por 2 a 2 com a Udinese, no Friuli. Com isso, acabou caindo para a segunda posição, com 21 pontos, um a mais do que a Udinese, em terceiro.

Já o Torino (10º) ficou no 1 a 1 com o Empoli (14º). Quem venceu foi o Monza (12º), que bateu o Spezia (15º) por 2 a 0. Por fim, o Salernitana (11º) derrotou o Hellas Verona (18º) por 2 a 1.