Esporte Napoli goleia o Spezia e assume a vice-liderança do Campeonato Italiano

A briga pela segunda colocação do Campeonato Italiano está quente, com quatro rivais divididos por apenas um ponto. Por isso, um tropeço pode custar caro na luta pelas três vagas que restam na Liga dos Campeões, com a campeã Internazionale já garantida. Neste sábado pela manhã, o Napoli goleou o Spezia, por 4 a 1, fora de casa, assumindo o segundo lugar provisoriamente.

Mesmo jogando como visitante, os comandados de Gennaro Gattuso não tomaram conhecimento do rival. Com ótimo primeiro tempo, abriram 3 a 0 e depois só administraram o resultado na etapa final para subir aos 70 pontos. A campeã Internazionale está com 82.

O nigeriano Victor Osimhen foi o grande nome da vitória napolitana, anotando dois gols e dando assistência para outro no Estádio Alberto Picco. Ele chegou a 10 gols anotados pelo clube na temporada e ajudou a equipe a se recuperar do empate com o Cagliari na rodada passada, em seus domínios.

Osimhen desperdiçou uma grande chance com 12 minutos. Logo depois, viu Zielinski colocar o Napoli em vantagem. O nigeriano se redimiu em dose dupla ampliando para 3 a 0 com duas bolas nas redes antes do intervalo.

Piccoli diminuiu para o Spezia logo após o descanso, mas Osimhen fechou seu dia iluminado com passe preciso para Lozano transformar a vitória em goleada. Agora o Napoli torce por tropeços de Atalanta, Juventus ou Milan, todos com 69 pontos, para se manter no G4.

O próximo jogo do Napoli no Campeonato Italiano será dia 11, terça-feira, diante da Udinese, no Estádio Diego Armando Maradona.