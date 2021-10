24 out 2021 às 15:18 • Última atualização 24 out 2021 às 15:25

Esporte Napoli fica no 0 a 0 com a Roma, mas segue invicto e retoma liderança do Italiano

Roma e Napoli não saíram do empate sem gols em jogo no estádio Olímpico de Roma na tarde deste domingo. O confronto direto pela parte de cima da tabela foi válido pela nona rodada do Campeonato Italiano e suficiente para que o Napoli retome a liderança do torneio, ficando empatado em pontos com o Milan.

Apesar de manter a invencibilidade, o time napolitano perde os 100% de aproveitamento e chega aos 25 pontos, ficando na liderança por conta dos critérios de desempate. Já a Roma permanece na quarta colocação, agora com 16 pontos.

Enquanto o Napoli jogava para manter os 100% de aproveitamento e buscava a nona vitória seguida no Italiano, a Roma buscava se recuperar da goleada sofrida no meio da semana para o modesto Bodo/Glimt, por 6 a 1, pela Liga Conferência. Apesar das boas atuações recentes no torneio nacional, a goleada fez com que José Mourinho barrasse cinco atletas para o jogo deste domingo.

Os dois times fizeram um jogo com ritmo lento no primeiro tempo. Os primeiros 45 minutos foram equilibrados, com muitas faltas. As equipes conseguiram criar, mas esbarraram nas marcações adversárias. A melhor chance do primeiro tempo foi da Roma, quando Abraham ficou cara a cara com o goleiro e bateu rasteiro para fora.

Logo no começo do segundo tempo, o Napoli quase abriu o placar. O chute do atacante Osimhen acertou a trave da equipe mandante. Após o susto, a Roma voltou para o jogo aos poucos e chegou a assustar em chegadas perigosas.

Quando a partida caminhava para o fim e a Roma tentava encurralar o time visitante em busca do gol da vitória, o técnico José Mourinho foi expulso por reclamação. O Napoli chegou a marcar aos 43 minutos com Osimhen, mas foi assinalado impedimento e o jogo terminou empatado sem gols.

Já no meio desta semana haverá mais Campeonato Italiano, com jogos da 10ª rodada. Na quarta-feira, a Roma visitará o Cagliari. Já o Napoli jogará em casa na quinta-feira contra o Bologna.

Mais cedo neste domingo, Atalanta e Udinese empataram por 1 a 1. A Fiorentina derrotou o Cagliari em casa pelo placar de 3 a 0. Teve também a goleada em casa do Hellas Verona por 4 a 1 sobre a Lazio, com direito a quatro gols de Giovanni Simeone, filho do treinador do Atlético de Madrid.