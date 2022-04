Napoli deixa Roma empatar no final e se distancia da briga pelo título italiano

O Napoli deixou a Roma buscar um empate por 1 a 1 nesta segunda-feira, no Estádio Diego Armando Maradona, e se complicou na disputa pelo título italiano. Diante de sua torcida, o time napolitano vencia por 1 a 0 até sofrer um gol de El Shaarawy aos 46 minutos do segundo tempo, em jogo válido pela 33ª rodada da liga nacional.

Com 67 pontos, a equipe comandada por Luciano Spalletti está em terceiro lugar, agora quatro pontos atrás do líder Milan. A vice-líder Inter de Milão possui 69, mas tem um jogo atrasado da 20ª rodada para disputar contra o Bologna. Como faltam cinco rodadas para o final do campeonato, o Napoli depende de tropeços dos rivais para ser campeão.

A derrota para Fiorentina, também em casa, na rodada passada, e o empate deste início de semana irritaram os torcedores. O time tropeçou muito nesta reta final, principalmente jogando no Diego Armando Maradona, onde conquistou apenas cinco dos últimos 15 pontos disputados. A Roma, por sua vez, aparece em quinto lugar, com 58 pontos, na área de classificação da Liga Europa, e a cinco pontos da Juventus, primeira dentro do G-4.

O Napoli abriu o placar ainda no início do primeiro tempo, graças a um lance que gerou bons minutos de ansiedade aos torcedores. Lozano caiu na área da Roma aos seis minutos, após contato por trás de Ibañez, mas o árbitro Marco Di Bello mandou seguir o jogo. Quando a bola saiu de campo, Di Bello foi chamado para checar o lance no VAR e apitou pênalti diante de muitas reclamações romanistas e um sorriso irônico do técnico José Mourinho.

Toda ansiedade se dissipou no momento em que a penalidade foi cobrada e convertida por Insigne, aos 11. A partir daí, a partida correu de maneira truncada, com poucas finalizações, não à toa o primeiro tempo acabou sem a rede voltar a ser balançada. Com isso, os donos da casa foram para o intervalo com a vantagem no placar.

O 1 a 0 favorável aos napolitanos persistiu no marcador até os 46 minutos do segundo tempo, quando os napolitanos viram El Shaarawy se aproveitar de um vacilo da defesa para marcar o gol de empate da Roma. Assim, o apito final foi seguido por suspiros de frustração e xingamentos na arquibancada.

O Napoli volta a campo às 10 horas do próximo domingo para enfrentar o Empoli, na casa dos adversários. Mais tarde, às 13 horas, a Roma encara a Inter de Milão no San Siro.