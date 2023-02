Napoli define vitória em meia hora e mantém liderança folgada no Italiano

O Napoli manteve a sua sina de atropelar os adversários no Campeonato Italiano e fez mais uma vítima neste sábado, ao superar o Empoli por 2 a 0 em menos de meia hora de confronto. Com o triunfo, o time do técnico Luciano Spaletti chegou à oitava vitória seguida em 2023 (contando os três pontos sobre o Eintracht Frankfurt, pela Liga dos Campeões) e segue disparado na primeira posição com 65 pontos.

Na próxima rodada, o líder tem a chance de esticar a sua sequência de vitórias jogando diante de sua torcida. Na sexta, o compromisso vai ser diante da Lazio. Em situação bem mais complicada, o Empoli entra em campo no dia seguinte para visitar o Monza. Com 28 pontos, o time do técnico Raffaele Palladino precisa voltar a pontuar para não se aproximar da zona de rebaixamento da competição.

No duelo, os napolitanos se impuseram e logo partiram para a pressão em busca do primeiro gol. Acuado pela superioridade do rival, a defesa do Empoli acabou se complicando. Aos 17 minutos, Ismajli tentou interceptar uma ação ofensiva e acabou mandando a bola para as próprias redes.

Com o 1 a 0 a favor, o Napoli seguiu forçando as jogadas de ataque e quase chegou ao segundo gol após cobrança de escanteio. Kvaratskhelia acertou um chute da entrada da grande área e obrigou Vicario a uma difícil defesa. No lance seguinte, porém, a rede do Empoli voltou a balançar.

Bem posicionado, e livre de marcação, Osimhen aproveitou um rebote para bater firme e fazer Napoli 2 a 0 com apenas 28 minutos de primeiro tempo. Bastante acionado, ele quase aumentou a vantagem logo depois em novo arremate que o goleiro adversário conseguiu defender.

Com o jogo sob controle, o ritmo da partida diminuiu na volta do intervalo. Mesmo assim, o terceiro gol dos visitantes saiu novamente em boa ação individual de Osimhen. Com a checagem do VAR, no entanto, o lance acabou invalidado por impedimento.

A tensão tomou conta do confronto a partir daí, e o Napoli acabou tendo um jogador expulso aos 22 minutos. Após uma entrada violenta, Mario Rui levou o cartão vermelho em lance que também contou com o auxílio do árbitro de vídeo.

Apesar de ter um homem a menos, o líder do campeonato soube cadenciar o jogo e administrou os 2 a 0 até o final garantindo a série de oito vitórias seguidas e uma vantagem de 18 pontos para a Inter de Milão, segunda colocada, que entra em campo neste domingo, pela rodada do final de semana, para encarar o Bologna, como visitante.