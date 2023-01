Napoli busca reabilitação, supera Sampdoria e mantém folga na liderança na Itália

No primeiro jogo após perder a invencibilidade no Campeonato Italiano para a Internazionale, o Napoli visitou a Sampdoria neste domingo e venceu pelo placar de 2 a 0, com gols de Oshimen e Elmas. O jogo, válido pela 17ª rodada do torneio, aconteceu no estádio Luigi Ferraris e mantém o time napolitano com sete pontos na liderança.

Com mais esta vitória, os comandados de Luciano Spalletti chegam a 44 pontos no topo da tabela. A Juventus tem 37 e o Milan, terceiro colocado e que ainda joga neste domingo, tem 36. Na próxima rodada, o Napoli fará confronto direto contra a Juventus pela parte de cima da tabela. A Sampdoria é o primeiro time na zona de rebaixamento, em 18º, com nove pontos.

O jogo começou com um pênalti a favor do Napoli em cima de Zambo Anguissa aos 3 minutos. Após confirmar no VAR, o árbitro marcou e o goleiro Emil Audero foi buscar a cobrança de Matteo Politano. Depois disso, a Sampdoria foi para cima e teve duas boas chegadas ao ataque, que não foram convertidas.

Com toda sua qualidade, o Napoli saiu na frente aos 19 minutos. Oshimen esticou a perna na área para completar a ótima enfiada de bola feita por Mário Rui e abriu o marcador. Este foi o 10ª gol do atacante do Napoli neste Campeonato Italiano.

Para complicar a situação do time da casa, Tomás Rincón foi expulso aos 38 minutos. O venezuelano viu Oshimen arrancando livremente em direção ao gol e deu uma entrada dura no adversário para matar a jogada. O árbitro deu cartão vermelho direto para o jogador da Sampdoria. Com um a mais, o Napoli quase aumentou no último lance do primeiro tempo. Em contra-ataque, Kvaratskhelia recebeu na área e finalizou cruzado para fora, mas com muito perigo.

Com um a mais, o Napoli teve dificuldades para se impor no segundo tempo ofensivamente, mas ficou mais com a bola e não sofreu ataques de perigo do time mandante. Uma finalização de fora da área feita por Lozano foi um dos únicos momentos que o Napoli assustou.

Para encaminhar de vez a vitória, o Napoli teve mais um pênalti marcado a seu favor aos 36 minutos, após toque de mão da zaga na bola. Elmas foi para a cobrança, deslocou o goleiro e confirmou a vitória por 2 a 0.

O Napoli terá um grande confronto direto pela frente na próxima rodada do Campeonato Italiano. Na próxima sexta-feira, o time de Spalletti enfrentará a Juventus no estádio Diego Armando Maradona. Já a Sampdoria volta a campo na próxima quinta pela Copa da Itália para um jogo contra a Fiorentina. Pelo Campeonato Italiano, o time buscará a reação contra o Empoli.

LAZIO VACILA

A Lazio desperdiçou uma enorme oportunidade de encostar no G4 após a Internazionale tropeçar no último sábado. Após abrir 2 a 0 sobre o Empoli, a Lazio sofreu dois gols nos últimos 10 minutos de jogo e ficou no 2 a 2. Com 31 pontos, a Lazio é a quinta colocada, a três pontos da Inter. O Empoli ocupa a 13ª posição, com 19 pontos.

Felipe Anderson aos 2 minutos desviou a bola de cabeça e abriu o placar contra o Empoli. Aos 9 do segundo tempo, Zaccagni pegou sobra livre na área e ampliou para 2 a 0. Mas o Empoli iniciou uma reação aos 38 minutos. Caputo terminou o contra-ataque do time visitante marcando gol. Aos 48, já nos acréscimos, veio o empate com um belo chute de fora da área marcado por Marin.

A manhã de domingo teve outros dois jogos que terminaram empatados. Recém-chegado ao Salernitana, o mexicano Guilhermo Ochoa foi destaque no empate do time por 1 a 1 contra o Torino. O Salernitana é o 14º colocado, com 18 pontos, e o Torino está em 10º, com 23. Lecce e Spezia não saíram do 0 a 0. O Lecce está em 11º (19 pontos) e o Spezia em 17º (15 pontos).