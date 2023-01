Esporte Napoli bate Salernitana e fechará 1º turno com ampla vantagem no Italiano

O Napoli encerrará a primeira metade do Campeonato Italiano com uma vantagem de pelo menos nove pontos na ponta da tabela. Sem muito brilho neste sábado, o clube fez o suficiente para superar a Salernitana e somar três pontos. O time de Nápoles venceu por 2 a 0 fora de casa, no Stadio Arechi, em Salerno, pela 19ª rodada. O triunfo pode significar ainda mais vantagem para o time de Luciano Spalletti na liderança da competição, na busca pelo tricampeonato.

O Napoli chega a 50 pontos, uma vantagem de 12 para o vice-líder Milan, que tem um jogo a menos e enfrentará a Lazio na próxima partida. A vantagem do líder para a Internazionale, terceira colocada, é de 13 pontos. A Inter também tem um jogo a menos, contra o Empoli na próxima segunda. A Salernitana ocupa a 16ª colocação, com 18 pontos, e vive um péssimo momento na competição.

Apesar de buscar mais o gol que a Salernitana no primeiro tempo, o Napoli não esteve próximo de repetir outras grandes atuações que fez nesta temporada. O time visitante teve algumas boas chegadas ao ataque, mas o gol só saiu no último lance do primeiro tempo. Frank Zambo Anguissa invadiu a área e cruzou para trás, Di Lorenzo dominou a bola e finalizou com muita categoria. A bola pegou no travessão antes de entrar e fazer 1 a 0 para o Napoli aos 48 minutos.

Após a “porteira” ser aberta no fim do primeiro tempo, o Napoli voltou calibrado do intervalo e ampliou o marcador logo cedo. Aos 3 minutos,Di Lorenzo finalizou de fora da área e carimbou a trave. Bem posicionado, Victor Osimhen pegou o rebote para fazer 2 a 0.

O Napoli tinha o jogo dominado, mas entregou um presente para o ataque da Salernitana aos 38 minutos. Piatek aproveitou o vacilo da defesa, mas finalizou na trave, cara a cara com o goleiro, desperdiçando ótima chance de colocar fogo na partida.

O próximo jogo do Napoli será contra a Roma em casa, no estádio Diego Armando Maradona, em mais uma missão para manter a folga no topo da tabela. Já a Salernitana terá compromisso contra o Lecce em casa na próxima sexta-feira.

Próximo adversário da Salernitana, o Lecce abriu a rodada do campeonato neste sábado com uma derrota fora de casa para o Hellas Verona, por 2 a 0. Depaoli e Lazovic marcaram os gols. O Verona é o primeiro time na zona de rebaixamento, em 18º, com 12 pontos. Já o Lecce está em 14º, com 20 pontos.