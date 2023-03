Napoli bate Atalanta pelo Italiano e mira vaga às quartas da Liga dos Campeões

O Napoli segue irrepreensível no Campeonato Italiano. Mesmo sem realizar uma grande partida neste sábado, o time do técnico Luciano Spalletti mostrou a eficiência de sempre ao cumprir o seu papel como mandante e derrotar a Atalanta por 2 a 0, no estádio Diego Armando Maradona. A equipe contabiliza 68 pontos e lidera com folga, enquanto o rival de Bergamo segue com 42.

Agora, a equipe napolitana volta as suas atenções para o jogo que vai definir uma vaga para as quartas de final da Liga dos Campeões. Nesta quarta-feira, o Napoli encara o Eintracht Frankfurt, em Nápoles, depois de ter vencido o duelo de ida por 2 a 0, na Alemanha.

Após a vitória deste sábado, o Napoli volta a campo pelo Italiano no próximo final de semana, quando visita o Torino, no domingo. Já a Atalanta, joga na sexta-feira, e recebe o Empoli em busca de uma reabilitação.

Jogando diante de sua torcida, o Napoli criou a sua primeira boa chance logo aos seis minutos em arremate de Politano que o goleiro Juan Musso teve dificuldades para defender. A pressão, porém, acabou não sendo tão intensa em função da boa marcação da Atalanta.

O time da casa só voltou a incomodar novamente na segunda metade da etapa inicial com Kvaratskhelia. Ele entrou na defesa driblando os adversários mas no momento da finalização, o tiro saiu fraco.

Apostando nas bolas longas para Zapata e Hjlund, a Atalanta bem que tentou encaixar um contra-ataque em velocidade. Mas com dificuldade na transição da defesa para o ataque, o time visitante se limitou a se defender para garantir o 0 a 0 até o intervalo.

Na etapa final, o Napoli contou com a boa atuação de Kvaratskhelia para abrir o placar. Lançado em profundidade, o atacante enganou os marcadores com um corte seco e acertou um belo chute no ângulo para fazer 1 a 0 aos 15 minutos. Aos 32 minutos, Rrahmani acabou definindo o resultado. O zagueiro acertou uma bela cabeçada e decretou o triunfo de 2 a 0.

Também pela rodada deste sábado do Italiano, a Udinese contou com um gol brasileiro para derrotar o Empoli por 1 a 0. Rodrigo Becão aproveitou a cobrança de um escanteio e acertou um belo cabeceio para definir o triunfo fora de casa. O resultado interrompeu uma sequência de seis confrontos sem vitória da equipe de Udine, que soma agora 35 pontos e vai receber o Milan no próximo sábado, pela competição. Já o revés diante de sua torcida complicou o objetivo do Empoli (28 pontos) de se distanciar das últimas colocações.