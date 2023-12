Napoli acerta a renovação de contrato com atacante Victor Oshimen até 2026

“Victor Oshimen e Napoli juntos até 2026”. A diretoria do Napoli usou as suas redes sociais para oficializar e presentear a torcida confirmando o acerto de renovação de contrato com o atacante nigeriano Oshimen. O anúncio foi divulgado neste sábado e o jogador permanece no clube italiano por mais duas temporadas.

Na postagem, o atleta aparece em foto ao lado do presidente Aurelio De Laurentis. O fato foi tratado pelo próprio dirigente como um presente de natal para os torcedores napolitanos. As negociações com Roberto Calenda, agente do jogador, foram definidas após horas de negociações.

Para manter o ídolo da torcida, a diretoria precisou abrir o cofre. Pelas duas temporadas, o atacante nigeriano vai receber cerca de dez milhões de euros (pouco mais de R$ 53,5 milhões). As informações são do jornal “Gazzeta dello Sport”.

O maior impasse para que o vínculo fosse definido estava no tempo de contrato. O procurador do atleta queria apenas um ano, mas o clube não abriu mão de contar com o jogador até 2026.

Na mira de vários clubes europeus, o Napoli rejeitou uma oferta de cerca de 200 milhões de euros feitas pelo futebol árabe. Apesar do montante, De Laurentis reagiu com ironia diante da oferta. “Com essa quantia, você não compra nem o pé do Oshimen”, afirmou o dirigente.

Na edição atual do Campeonato Italiano, o Napoli está longe de repetir o desempenho do ano passado. O time está longe de brigar pela liderança da competição e tenta se aproximar do pelotão de frente na classificação.