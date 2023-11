Naomi Osaka confirma retorno ao circuito em Brisbane, em janeiro de 2024

A ex-número 1 do mundo Naomi Osaka confirmou nesta sexta-feira que fará seu retorno ao circuito profissional no Torneio de Brisbane, em janeiro de 2024. A tenista japonesa, de 26 anos, está afastada das competições há mais de um ano. Em julho deste ano, ela deu a luz a sua primeira filha.

“Estou muito animada para voltar às quadras e competir. Faz tempo que não jogo em Brisbane. Sempre adorei começar minha temporada pela cidade e mal posso esperar para voltar. É um grande torneio e vai me preparar para um retorno brilhante neste verão”, comentou a tenista.

A competição em Brisbane, de nível WTA 500, começará no dia 31 de dezembro e terminará no dia 7 de janeiro. Será um dos torneios preparatórios para o Aberto da Austrália, o primeiro Grand Slam da temporada.

Osaka não entra em quadra desde setembro do ano passado, quando venceu em sua estreia no Torneio de Tóquio, no Japão, após o abandono da rival após o primeiro game. Na sequência, a própria tenista da casa desistiu da competição antes de enfrentar a brasileira Beatriz Haddad Maia, pelas oitavas de final.

Na ocasião, Osaka alegou dores abdominais para abandonar a competição diante de sua torcida. Ela não voltou a jogar naquela temporada, surpreendendo os fãs. Em janeiro, ela anunciou que estava grávida. Mas afirmou que pretendia retornar ao circuito para que sua filha pudesse acompanhar seus jogos.

Na época do Torneio de Tóquio, Osaka era a número 48 do mundo. Nos últimos meses, ela despencou no ranking até sair da lista oficialmente no mês de outubro. A tenista voltará a aparecer no ranking quando voltar a somar pontos.