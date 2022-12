Namorada de CR7 critica técnico de Portugal por deixar craque na reserva na Copa

Namorada de Cristiano Ronaldo, a modelo Georgina Rodríguez culpou o técnico Fernando Santos pela derrota da seleção de Portugal para o Marrocos, por 1 a 0, em partida das quartas de final da Copa do Mundo no Catar. Para Georgina, CR7 deveria ter sido titular no jogo, em vez de ficar no banco de reservas, como já havia acontecido nas oitavas de final.

“Hoje, seu amigo e treinador decidiu mal. Esse amigo para o qual tantas palavras de admiração e respeito você tem. O mesmo que viu que tudo mudou quando você entrou no jogo, mas já era tarde. Não podia ter subestimado o melhor jogador do mundo, a sua arma mais poderosa. Tampouco, você não pode defender alguém que não merece. A vida nos dá lições. Hoje, não perdemos, aprendemos”, escreveu Georgina, nas redes sociais.

Não é a primeira vez que a modelo vem a público falar sobre a participação de Cristiano Ronaldo nesta Copa. No primeiro jogo que CR7 começou no banco de reservas, ela lamentou o episódio, inédito nas participações de CR7 no Mundial. “Que pena não ter podido curtir o melhor jogador do mundo durante 90 minutos. Os torcedores não param de te cobrar e de gritar o seu nome”, disse Georgina.

Em uma cena triste, Cristiano Ronaldo saiu do campo em prantos e logo entrou no vestiário. O jogador encerrou hoje sua participação nas Copas, após ter jogado cinco edições consecutivas e marcado oito gols.