Nagelsmann tropeça em outro amistoso com o Bayern; Milan e Barcelona vencem

O jovem técnico alemão Julian Nagelsmann, de somente 34 anos, tem tudo para brilhar no Bayern de Munique. Mas ainda não mostrou a que veio. Em seu segundo amistoso dirigindo a equipe, depois de sair do RB Leipzig, voltou a tropeçar. A desculpa é que ainda não tem as estrelas, apenas observa os meninos. Já Barcelona e Milan mostraram força na preparação para a próxima temporada com belas vitórias.

Depois de levar 3 a 2 do Colônia, há uma semana, em sua estreia no comando dos bávaros, Nagelsmann fez seu primeiro jogo no Allianz Arena, em Munique, neste sábado. Pela frente o campeão holandês Ajax e uma escalação sem as estrelas, ainda de férias.

Diante de um bom rival, viu seu time sofrer com o entrosamento. E logo de cara, Labyad abriu o placar aos visitantes, resultado da primeira etapa. Com mudanças e muitos jovens da base, buscou a virada com Choupo-Moting, reserva de Lewandowski, e Kouassi. Mas não conseguiu nem festejar a vantagem, com Jensen logo definindo o empate por 2 a 2.

Antes da estreia oficial, no dia 6 de agosto, diante do Werder Bremen pela Copa da Alemanha, já com os titulares de volta, Nagelsmann ainda terá outros dois amistosos pela frente, ambos em Munique. Recebe o Borussia Mönchengladbach, nesta quarta-feira, o os italianos do Napoli, no próximo sábado.

Se o Bayern de Munique ainda patina, o Barcelona voltou com a corda toda. Após golear o Gimnàstic por 4 a 0, neste sábado fez 3 a 1 sobre o Girona, novamente no estádio Johan Cruyff, em Barcelona. Os gols dos catalães foram de Piqué, Manaj e Depay. Sáiz, de pênalti, fez o de honra dos visitantes.

O Barcelona visita Stuttgart e o Red Bull Salzburg antes de disputar a primeira taça da temporada, diante da Juventus, que neste sábado fez 3 a 1 no Cesena. Eles decidem o Troféu Joan Gamper, no dia 8 de agosto, no estádio Camp Nou, em Barcelona. Pelo Campeonato Espanhol, a largada será no dia 15 diante da Real Sociedad.

Quem fez bonito nos amistosos deste sábado foi o Milan. Recebeu o Modena e mandou uma goleada por 5 a 0 – gols de Díaz, Rafael Leão, Tomori, Krunic e Hernandez. Os quatro primeiros gols saíram em somente 18 minutos de bola rolando.

O Paris Saint-Germain ia receber o Orleans, mas o amistoso acabou cancelado. O Napoli fez 1 a 0 no Pro Vercelli e o Borussia Dortmund levou 2 a 0 do Athletic Bilbao, na Alemanha.