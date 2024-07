Nadal vence, volta a uma final após dois anos e abre caminho para brasileiros

O tenista Rafael Nadal voltou a carimbar um lugar em uma final de um torneio da ATP depois de mais de dois anos. Neste sábado, o espanhol derrotou o croata Duje Ajdukovic (130º do ranking mundial) por 2 sets a 1, de virada, com parciais de 4/6, 6/3 e 6/4, em 2h13, pela semifinal do ATP 250 de Bastad, na Suécia.

A última vez que Nadal chegara a uma decisão foi em Roland Garros 2022. Desde então o atleta de 38 anos vem sofrendo com uma série de lesões que o afastaram por meses dos torneios. Por conta disso ocupa apenas a 268ª. colocação do ranking mundial.

A final será contra o português Nuno Borges (51º), que eliminou o argentino Tiago Agustin Tirante (121º) por 6/3 e 6/4.

Na cidade sueca o tenista da Espanha já demonstra que realmente não consegue mais chegar ao ápice. Na sexta-feira, por exemplo, precisou de quatro horas para derrotar o argentino Mariano Navone (36º).

Neste sábado, Nadal fez questão de elogiar o desempenho de Ajdukovic, de 23 anos, que saiu da chave do classificatório e que chegou a sacar a 216 km/h.

“Foi um jogo bem duro, meu adversário tem um dos melhores backhands que já enfrentei. Ele chegou muito confiante e, honestamente, foi realmente muito duro, mas encontrei uma forma de sobreviver”, disse Nadal.

DUPLAS BRASILEIRAS

Por conta das horas que passou atuando em simples e para se poupar para a decisão de domingo, Nadal comunicou o seu parceiro Casper Ruud, da Noruega, que desistiu de jogar em duplas no saibro sueco abrindo caminho para dois brasileiros.

Orlando Luz e Rafael Mattos passaram para a decisão do torneio sueco e já garantiram, no mínimo, uma premiação de 16.380 euros (quase R$ 100 mil) e mais 150 pontos no ranking. Se forem campeões ganharão 250 pontos e 30.610 euros (quase R$ 187 mil). Na decisão a dupla do Brasil vai enfrentar os franceses Manuel Guinard e Gregorie Jacq.