Esporte ‘Nadal vai disputar o Aberto da Austrália’, afirma diretor do primeiro Grand Slam do ano

O espanhol Rafael Nadal vai disputar o Aberto da Austrália, em janeiro. O anúncio foi feito por Craig Tiley, diretor do primeiro Grand Slam do ano, em entrevista, nesta terça-feira a um programa australiano de televisão.

“Sim, teremos o retorno de algumas lendas, de alguns campeões que estão afastados há alguns anos. Claro, podemos revelar com exclusividade que Rafa retornará a Melbourne. Ele esteve fora do circuito durante a maior parte do ano e tenho conversado com ele nos últimos dias. Ele confirmou que estará de volta no próximo ano, o que entusiasma a todos nós. É incrível, uma ótima notícia”, disse Craig.

Na semana passada, foram veiculados vídeos de Nadal treinando no cimento, o que levantou algumas suspeitas sobre sua intenção de retornar às quadras duras.

Nesses vídeos, o tenista espanhol foi visto treinando em intensidade moderada, o que pode ser uma boa notícia e um sinal de que a recuperação em fase final.

Dono de 22 títulos de Grand Slam, superado apenas pelo sérvio Novak Djokovic, ganhador de 24 torneios. Nadal, aos 38 anos, se recupera de uma cirurgia no quadril, a qual se submeteu em junho.