Esporte Nadal tem trabalho diante de australiano, mas vence no retorno ao US Open

Após dois anos sem participar do US Open, Rafael Nadal entrou no Arthur Ashe Stadium nesta terça-feira e celebrou o retorno ao Grand slam Americano com uma vitória por 3 sets a 1, com parciais de 6/4, 6/2, 6/3 e 6/3 contra o jovem australiano Rinky Hijikata, de 21 anos. Atual número 3 do mundo e com chances de terminar o campeonato na primeira posição do ranking, o espanhol de 36 anos enfrentará o italiano Fabio Fognini na segunda rodada.

Maior vencedor de majors da história do tênis, Nadal busca em Nova York seu 23º título deste nível na carreira e terceiro do ano, já que venceu o Aberto da Austrália e Roland Garros nesta temporada. Em Wimbledon, chegou à semifinal, mas não a disputou porque sofreu uma lesão abdominal. Os problemas físicos têm atrapalhado bastante o experiente tenista nos últimos anos. Foi por causa de uma lesão, aliás, que ficou de fora do US Open de 2021, um ano depois de não ter disputado a edição de 2020 porque não se sentia à vontade diante da alta da pandemia de covid-19 naquela época.

Diante do multicampeão, o jovem australiano Hijikata cometeu alguns erros durante os primeiros games do set inicia, mas se ajustou rápido e jogou de igual para igual o astro espanhol. Perdeu o primeiro game e empatou em seguida, ordem que se repetiu até o sétimo game, no qual conseguiu a virada num lindo ponto que quebrou o saque de Nadal. A quebra foi celebrada intensamente pelo azarão e, a partir daí, ele administrou a vantagem para fechar a parcial em 6/4, com um ace.

No segundo set, contudo, Hijikata não conseguiu o mesmo equilíbrio que alcançou durante o primeiro. Foi dominado, teve o saque quebrado no segundo game e viu o número 3 do mundo abrir 3 a 0 no placar. Até conseguiu vencer o game seguinte, mas sofreu nas mãos de Nadal, aparentemente de volta ao controle, e acabou derrotado por 6 a 2.

Embora tenha dado sinais de que voltaria a fazer um jogo mais franco na terceira parcial, o australiano se atrapalhou depois de ter o saque quebrado no e foi dominado novamente pelo experiente adversário, que fechou o set em 6/3. No set final Hijikata de novas demonstrações de bravura, não à toa venceu o primeiro game e voltou à frente após ceder o empate. No final das contas, levou a virada e levou outro 6/3 para ser eliminado pelo recordista dos Grand Slams.

MAIS JOGOS

Na disputa feminina do US Open, Paula Badosa, compatriota de Nadal e número 4 do mundo, bateu a ucraniana Lesia Tsurenko pot 6/3, 7/6 (7/4) e 6/3 para avançar. A próxima adversária será a croata Petra Martic. Já Emma Raducana, atual 11ª colocada do ranking, foi surpreendida e perdeu por 2 sets a 0 (duplo 6/3) para a francesa Alize Cornet.