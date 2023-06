Nadal passa por cirurgia e confirma que perderá o restante da temporada 2023

Após anunciar que não competiria no Roland Garros pela primeira vez em sua carreira, o tenista Rafael Nadal usou as redes sociais novamente neste sábado para informar que passou por uma cirurgia para tratar suas lesões no quadril. Completando 37 anos neste sábado, Nadal ainda disse que deverá ficar fora das quadras por cinco meses, perdendo assim o restante da temporada.

“Como sabem, ontem à noite eu tive uma intervenção cirúrgica. Tudo correu bem, a artroscopia foi no tendão da perna esquerda, o que me tirou das competições desde janeiro. Também foi regularizada uma lesão antiga no labrum (principal flexor da articulação) do meu quadril esquerdo, que com certeza vai ajudar na melhor evolução do tendão. Quero agradecer aos doutores Marc Philippon, Jaume Vilaró e Angel Ruiz-Cotorro por seu trabalho”, publicou Nadal em seu twitter.

“Vou começar uma reabilitação funcional progressiva imediatamente e o processo de recuperação normal é de 5 meses, se tudo correr bem. Mais uma vez, obrigado por todo o apoio que têm me dado e que me mostram todos os dias. Hoje também é meu aniversário, não no lugar desejado ou sonhado, embora igualmente agradecido”, completou o espanhol.

Nos últimos meses, se tornou comum o espanhol vir a público para anunciar a desistência de algum torneio, até mesmo daqueles mais importantes. Nadal nunca havia ficado fora de Roland Garros, torneio que vinha disputando desde 2005, com incríveis 14 títulos em 18 participações. Ele é o dono do recorde de troféus em Paris e nenhum outro tenista da história tem mais títulos num mesmo Grand Slam. No momento, ele divide ainda o recorde de troféus de todos os torneios de nível Major, empatado com o sérvio Novak Djokovic. Ambos somam 22 conquistas.

O plano de Nadal é retomar seu tratamento no quadril sem pressa. Por isso, não planeja mais jogar torneios nesta temporada, que deve se tornar a mais curta da sua carreira. A ideia do espanhol é se recuperar totalmente ao longo do segundo semestre para estar em condições de iniciar a temporada 2024 em janeiro em situação 100% do ponto de vista físico.