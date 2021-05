Nadal passa fácil por estreia no Masters 1000 de Madri; Medvedev leva susto

Maior favorito ao título do Masters 1000 de Madri, torneio no saibro no qual já foi campeão por cinco vezes na carreira, o espanhol Rafael Nadal não teve qualquer dificuldade em sua estreia nesta quarta-feira. Já pela segunda rodada, o atual número 2 do mundo derrotou o compatriota Carlos Alcaraz, de apenas 18 anos, por 2 sets a 0 – com parciais de 6/1 e 6/2, em 1 hora e 18 minutos.

Campeão em Barcelona há 10 dias, Nadal iniciou assim a sua tentativa do sexto título no Masters 1000 de Madri e o quinto sobre o saibro da Caixa Mágica. Seu próximo adversário, pelas oitavas de final, será outro membro da nova geração. Com um estilo bastante agressivo, o australiano Alexei Popyrin bateu o italiano Jannik Sinner, cabeça de chave 14, por 2 sets a 0 – com parciais de 7/6 (7/5) e 6/2. Será o primeiro confronto do espanhol contra o rival de 21 anos no circuito profissional.

A partida contra Alcaraz terminou com mais bolas vencedoras de Nadal (13 a 7) e menos erros não forçados (8 a 28), sendo destes apenas um erro do número 2 do mundo com o revés. Foram apenas 11 pontos com mais de nove trocas (6 a 5 para Nadal). O vice-líder do ranking da ATP colocou 58% dos primeiros saques em quadra e com ele venceu 81% dos pontos.

Em seu primeiro jogo de simples desde o teste positivo para o novo coronavírus no Masters 1000 de Montecarlo, o russo Daniil Medvedev levou um susto do espanhol Alejandro Davidovich Fokina ao perder o primeiro set, mas depois conseguiu a virada e fechou a sua estreia em Madri com a vitória por 2 a 1 – parciais de 4/6, 6/4 e 6/2.

Segundo pré-classificado no saibro madrilenho, Medvedev terá agora pela frente um adversário bem mais duro. Nas oitavas de final medirá forças com o chileno Cristian Garin, cabeça de chave 16, que depois de bater o espanhol Fernando Verdasco na estreia, nesta quarta-feira superou o alemão Dominik Koepfer por 2 sets a 0, com placar final de 6/3 e 6/4.

OUTROS JOGOS – A estreia do alemão Alexander Zverev em Madri prometia não ser das mais fáceis, mas ele conseguiu deixar a situação bem mais confortável diante do japonês Kei Nishikori, que mesmo recuperando aos poucos seu melhor tênis, só conseguiu dar um susto no primeiro set, mas acabou caindo com as parciais de 6/3 e 6/2.

Classificado às oitavas de final, Zverev terá outro oponente que vem em bom momento no circuito profissional. Seu próximo rival será o britânico Daniel Evans, que bateu o sérvio Novak Djokovic, número 1 do mundo, em Montecarlo e nesta quarta-feira derrotou o australiano John Millman por 2 sets a 1 – placar final de 6/7 (5/7), 6/2 e 6/3.

Será a segunda vez que Evans e Zverev medirão forças e apesar do ranking superior do alemão, foi o britânico que levou a melhor no duelo anterior, surpreendendo o rival na segunda rodada do US Open de 2016 com um triunfo em quatro sets.