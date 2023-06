Nadal parabeniza Djokovic por título em Roland Garros: ‘Conquista incrível’

Superado em número de títulos de Grand Slams com a conquista de Novak Djokovic neste domingo, o tenista Rafael Nadal tratou de felicitar o rival pelo tricampeonato de Roland Garros pelas redes sociais.

“Meus parabéns por esta conquista incrível. 23 é um número incrível que há alguns anos era impossível pensar, e você tem! Alcançou. Divirta-se com sua família e equipe”, postou o espanhol em sua conta no twitter.

Para ficar com o título Djokovic derrotou o tenista norueguês Casper Ruud por 3 sets a 0, com parciais de 7/6 (1), 6/3 e 7/5 em partida que teve três horas de duração.

Maior vencedor de Roland Garros, com 14 troféus, e dono de 22 conquistas de Grand Slam, Nadal ficou impossibilitado de disputar o torneio neste ano por causa de uma lesão na perna.

Mas as homenagens ao campeão de Roland Garros não ficaram restritas a Rafael Nadal. Carlos Alcaraz, jovem prodígio do tênis, e que foi derrotado por Djokovic na semifinal desta edição do torneio francês, parabenizou o tenista sérvio. O australiano Rod Laver, um dos maiores nomes da modalidade, também exaltou o feito alcançado neste domingo.