Nadal leva susto, mas vence na estreia em Barcelona; Djokovic ganha em casa

O tenista espanhol Rafael Nadal passou por um susto nesta quarta-feira em sua estreia no ATP 500 de Barcelona, disputado em quadras de saibro na Espanha. O atual número 3 do mundo perdeu o primeiro set e mesmo sem jogar muito bem conseguiu a vitória de virada sobre o belarusso Ilya Ivashka por 2 a 1 – com parciais de 3/6, 6/2 e 6/4.

Nas oitavas de final, o cabeça de chave número 1 11 vezes campeão do torneio terá pela frente o ???vencedor da partida entre o japonês Kei Nishikori e o chileno Cristian Garin. O espanhol tem 11 vitórias em 13 duelos com o nipônico, levando a melhor nas seis vezes que se cruzaram no saibro. Já contra o sul-americano o duelo será inédito.

“Comecei (a partida) mal, ele teve a iniciativa e o primeiro set esteve em suas mãos. No segundo, mudei a minha dinâmica e no terceiro foi complicado porque ele estava sacando bem. Mas agora estou mais tranquilo”, disse Nadal logo após a vitória.

Quem roubou a cena em Barcelona nesta quarta-feira foi o italiano Fabio Fognini, mas não por bons motivos. Fazendo a sua estreia na competição, ele fez de tudo um pouco, perdeu os nove primeiros games do duelo contra o espanhol Bernabe Zapata, conseguiu reagir e terminou a partida sendo desclassificado.

Após levar um “pneu” no set inicial e perder os três primeiros games no segundo, Fognini reagiu e devolveu a quebra para empatar em 4/4. Foi então que veio um momento de fúria do italiano com uma juíza de linha. Ele acabou perdendo a cabeça, a insultou e foi imediatamente desclassificado da partida por abuso verbal.

Sem ter nada a ver com o descontrole do italiano, Zapata ficou com a vaga nas oitavas de final e terá pela frente o compatriota Pablo Carreño Busta, contra quem jogará pela primeira vez no circuito profissional.

NA SÉRVIA – Número 1 do mundo, o sérvio Novak Djokovic voltou a jogar em casa nesta quarta-feira e iniciou com tranquilidade a tentativa de chegar ao terceiro título no ATP 250 de Belgrado. Ele dominou sem sustos o sul-coreano Soonwoo Kwon e venceu por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/3. O jogo atrasou cerca de uma hora devido ao mau tempo, o que deixou também o piso de saibro bem mais pesado.

Seu próximo adversário, já pelas quartas de final, será o jovem compatriota Miomir Kecmanovic, que teve trabalho para ganhar do francês Arthur Rinderknech por 2 sets a 1 – parciais de 6/3, 3/6 e 6/3. O duelo inédito está marcado para esta sexta-feira.

Na chave de duplas, o brasileiro Marcelo Demoliner e o mexicano Santiago Gonzalez não conseguiram passar pela estreia. Nesta quarta-feira, eles foram superados pelos australianos John Millman e John Patrick Smith em sets diretos, com parciais de 6/4 e 6/3.

Esta foi a quinta derrota em estreias da parceria do gaúcho com o mexicano em 2021. A melhor campanha de Demoliner e Gonzalez no ano foi em um dos torneios preparatórios para o Aberto da Austrália, em Melbourne, quando venceram duas seguidas e foram até as semifinais.