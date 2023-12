Nadal e Djokovic já treinam na Austrália de olho no 1º Grand Slam de 2024

Novak Djokovic e Rafael Nadal já treinam em solo australiano. De olho no Aberto da Austrália, as duas lendas do tênis trabalharam pela primeira vez nesta quinta-feira no país do primeiro Grand Slam da temporada. O sérvio, atual líder do ranking, chegou a cidade de Perth no embalo da exibição protagonizada com o espanhol Carlos Alcaraz, na quarta, na Arábia Saudita.

Pelas redes sociais, Djokovic publicou fotos e vídeos do seu primeiro treino na Austrália. Ele bateu bola com sua equipe em Perth, onde fará sua estreia na temporada 2024. O sérvio disputará a United Cup pela Sérvia e jogará sua primeira partida na madrugada de domingo, pelo horário de Brasília.

Seu primeiro adversário será o chinês Zhizhen Zhang, atual número 58 do mundo. Depois vai encarar o checo Jiri Lehecka. A princípio, o líder do ranking jogará apenas este torneio como preparação para o Aberto da Austrália, onde defenderá o título conquistado no início deste ano.

Na cidade de Brisbane, Nadal fez seu primeiro treino também nesta quinta. E o espanhol já começou em alto nível, dividindo a quadra com o dinamarquês Holger Rune, atual número oito do mundo. Rune será o primeiro cabeça de chave do Torneio de Brisbane, competição de nível ATP 250 que vai marcar o retorno de Nadal ao circuito, a partir do dia 31.

O ex-número 1 do mundo ainda não sabe quando estreará e nem quem será seu primeiro adversário na chave. Por ser o atual 672º do mundo, ele não será cabeça de chave. Nadal entrou na competição como convidado. E também deve fazer de Brisbane sua única preparação para o Aberto da Austrália, que começa no dia 15 de janeiro.

Nadal não joga uma partida oficial desde o Aberto da Austrália deste ano. Lá sofreu uma lesão no quadril, que exigiu cirurgia e uma longa recuperação. O espanhol poderá fazer neste ano sua última temporada no circuito profissional.