Nadal e Alcaraz desistem do Masters de Montecarlo por problemas físicos

Primeiro grande torneio de saibro da temporada, o Masters 1000 de Montecarlo sofreu duas baixas de peso nesta terça-feira. Os espanhóis Rafael Nadal e Carlos Alcaraz desistiram da importante competição, que dá início à gira europeia na terra batida, por problemas físicos.

Nadal disse que ainda não se recuperou totalmente da lesão no quadril que sofreu durante o Aberto da Austrália, em janeiro. “Ainda não me sinto preparado para competir no mais alto nível. Não poderei jogar em um dos torneios mais importantes da minha carreira, Montecarlo. Não estou ainda em condições de jogar com totais garantias e continuo meu processo de preparação, esperando voltar o mais rápido possível”, declarou.

No início de março, o dono de 22 títulos de Grand Slam havia declarado que a lesão era delicada e que exigiria um bom tempo de recuperação. E já avisara que havia a possibilidade de não jogar em Montecarlo. Seu objetivo é voltar a tempo de competir em Roland Garros, onde detém ampla hegemonia, com 14 títulos – é o atual campeão.

Nadal também vem dominando Montecarlo nos últimos 20 anos. Ele é o recordista de troféus da competição, com 11 conquistas. Também detém o recorde de títulos seguidos em apenas um torneio, com oito, entre 2005 e 2012, no saibro de Mônaco. O Masters de Montecarlo costuma fazer parte da preparação do espanhol para o Grand Slam disputado em Paris.

O torneio marcado para começar no sábado também não terá Alcaraz. O atual número dois do mundo, que vem se revezando com Novak Djokovic na liderança do ranking nos últimos meses, disse se recuperar de um problema físico sofrido durante o Masters de Miami, na semana passada.

“Depois de visitar meu médico em Múrcia hoje (terça-feira) e ser avaliado, não poderei iniciar a temporada de saibro em Montecarlo. Tenho artrite pós-traumática na mão esquerda e desconforto muscular na coluna. Eu preciso de descanso para me preparar para tudo o que há por vir”, disse Alcaraz.

Outra baixa será o canadense Felix Auger-Aliassime, atual número sete do mundo. Ele se reabilita de uma lesão no joelho esquerdo. “Eu venho enfrentando dificuldades com o meu joelho esquerdo nas últimas semanas e decidi que a melhor decisão é tirar alguns dias de folga para estar totalmente recuperado”, disse o tenista do Canadá.

Diante destas baixas, o Masters de Montecarlo deve voltar suas atenções para o duelo entre Djokovic e o russo Daniil Medvedev. O sérvio não joga há quase um mês, desde o Torneio de Dubai. E o tenista da Rússia vem dominando a temporada, com quatro títulos quase em sequência. O grego Stefanos Tsitsipas (3º do ranking) e o italiano Jannik Sinner (9º) devem ser as outras estrelas da competição.