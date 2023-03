Nadal anuncia que não disputará torneios de Indian Wells e Miami: ‘Muito triste’

Os fãs de Rafael Nadal terão de esperar um pouco mais para vê-lo novamente em quadra. Com uma lesão muscular desde a queda no Aberto da Austrália, em janeiro, o tenista espanhol informou nesta terça-feira que não disputará os torneios de Indian Wells (entre 6 e 19 de março) e Miami (de 19 a 2 de abril) para se recuperar plenamente.

O tenista sofreu uma lesão de grau 2 no ilíaco psoas (músculo do quadril) da perna esquerda ainda na segunda rodada do Aberto da Austrália, dia 18 de janeiro, na eliminação diante do americano Mackenzie McDonald por 6/4, 6/4 e 7/5. O fato de ter insistido em completar a partida acabou agravando a contusão.

Desde então o espanhol vem fazendo tratamento na Espanha. A avaliação inicial dos médicos previa retorno entre 6 e 8 semanas. O prazo máximo se encerraria justamente no começo do Torneio de Miami, mas Nadal terá de ficar um tempo ainda fora.

Nesta terça, logo após a direção de Indian Wells lamentando sua ausência, ele quebrou o silêncio para também confirmar ausência em Miami. “Rafa Nadal, tricampeão do BNP Paribas Open, retirou-se do torneio de 2023 devido a uma lesão. Desejamos que Rafa continue se recuperando e esperamos vê-lo de volta no BNP Paribas Open no próximo ano”, disse o diretor do Torneio de Indian Wells, Tommy Haas.

O espanhol mostrou sua rotina de treinos puxados para retornar 100% recuperado. “Já faz um tempo que não me comunico com vocês. Tirei uma folga, comecei a reabilitação, academia e fisioterapia conforme as instruções dos médicos. Se preparando para voltar nas melhores condições”, postou o tenista, antes de confirmar que não jogará nos Estados Unidos.

“Estou triste por não poder competir em Indian Wells nem em Miami. Muito triste por não estar lá. Vou sentir falta de todos os meus fãs americanos, mas espero vê-los ainda este ano durante o verão.”