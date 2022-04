Nadador americano bate recorde mundial dos 50m costas nos EUA

O nadador americano Hunter Armstrong se tornou o novo recordista mundial dos 50 metros costas. O atleta de 21 anos registrou a melhor marca da prova na seletiva americana para o Mundial de Budapeste, marcado para junho deste ano, na Hungria.

Armstrong marcou o tempo de 23s71, superando por apenas 0s09 o recorde anterior, que pertencia ao russo Kliment Kolesnikov desde maio do ano passado. O americano já tem uma medalha de ouro olímpica no currículo por participar do revezamento do revezamento 4×100 metros medley com a equipe dos EUA na Olimpíada de Tóquio, no ano passado.

Desta vez, ele brilhou sozinho nas piscinas de Greensboro, onde está sendo disputada a seletiva americana. Mais cedo, Armstrong já havia batido o recorde americano da prova, ao cravar o tempo de 24 segundos.

“Estou completamente chocado. Meu melhor tempo até então era 25s50. Nas preliminares, fiz em 24s, o que me deu esperança, mas eu sabia que Kolesnikov é um dos melhores nadadores do mundo no estilo livre e costas. Estar lá no topo brigando com ele é algo incrível para mim”, comentou o americano, referindo-se ao recordista que desbancou.

A seletiva também conta com a participação de Caeleb Dressel, um dos principais destaques individuais da última Olimpíada. Na quinta-feira, ele venceu a prova dos 100 metros borboleta, assegurando sua presença no Mundial de Budapeste, que será realizado entre 18 de junho e 3 de julho.