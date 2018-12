Nadador americanense bate recorde no Campeonato Brasileiro Infantil Verão

O nadador americanense Vitor Ballan Sega marcou seu nome na história do Campeonato Brasileiro Infantil de Verão, com direito a recorde nacional da categoria, título e classificação para o Sul-Americano Juvenil de 2019. Ele conquistou tudo isso nesta quarta-feira, na disputa dos 1.500 metros livre. O evento acontece em Vitória (ES), no Clube de Natação e Regatas Álvares Cabral.

Vitor foi campeão na classe Infantil 2, composta por atletas nascidos em 2004. O nadador de 13 anos completou a prova em 16min10s24, 11 segundos a menos que a antiga melhor marca, que era de 16min21s41.

Desde 2015, o recorde pertencia a Pedro Henrique Carvalho, do Marina Barra Clube, do Rio de Janeiro.

“Gostei muito, porque era um sonho meu conseguir esse recorde brasileiro. Estou muito contente e vamos em busca de mais”, afirmou o americanense, que disse ter trabalhado “muito duro” em busca desse objetivo.

Ele contou que estava focado nessa prova há dois meses, desde o Troféu Chico Piscina, o Campeonato Internacional Infantil e Juvenil. Segundo Vitor, havia pontos em que ele poderia e conseguiu melhorar. “Achei que eu podia melhorar os últimos 200 [metros] da prova, colocar mais frequência, forçando a braçada”, declarou.

Por conta da vitória, o atleta da equipe Natação Americana garantiu a primeira vaga na seleção brasileira que disputará o Sul-Americano Juvenil no próximo ano. O torneio será

no mês de abril, em Viña del Mar, no Chile. “Um passo a mais na minha carreira”, ressaltou.

PROVA

Nos 1.500m do Brasileiro, Vitor subiu ao pódio com os paulistanos Stephan Steverink, vice-campeão com o tempo de 16min16s62, e Lucas Tudoras, terceiro colocado com 16min27s47. O americanense chegou a ficar atrás de Stephan, mas tomou a ponta a partir dos 700 metros e permaneceu nela até o fim da prova.

Chamado de Troféu Maurício Bekenn, o Campeonato Brasileiro Infantil começou nesta quarta e terminará neste sábado. Sob o comando do técnico Fábio Cremonez, a Natação Americana também está representada pelos atletas Bruno Najm Oliveira, Matteo Ramoska Vissotto e Paulo Henrique Jacomassi, além de Vitor.