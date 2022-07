Na zona de rebaixamento, Guarani tem sequência contra times do G-4 na Série B

Depois de estrear no comando do Guarani com um empate (1 a 1 com o CRB, em Maceió), o técnico Mozart vai ter uma sequência difícil contra dois postulantes ao acesso na Série B do Campeonato Brasileiro. Nas próximas duas rodadas, o time de Campinas recebe Cruzeiro e Bahia, no estádio Brinco de Ouro da Princesa.

Mozart, porém, projeta apenas o jogo diante do Cruzeiro, que é o líder isolado da Série B, com 12 vitórias, um empate e apenas seis derrotas. Ciente da dificuldade que o Guarani vai encontrar, o treinador espera contar com o apoio da torcida.

“Tem que ser jogo a jogo. O desafio é ter o espírito para se mobilizar e criar atmosfera de final. Eu acredito que vamos evoluir naquilo que eu entendo de futebol. Não existe certo ou errado, existem ideias. É pensar primeiro no Cruzeiro, que é o líder e vai ser um jogo duro, como todos são”, comentou Mozart.

O problema é que o Guarani não vem aproveitando o fator casa. Em oito jogos no Brinco de Ouro, o time teve apenas uma vitória, além de cinco empates e duas derrotas. É o segundo pior mandante da Série B, com 33,3% de aproveitamento.

Na penúltima colocação, com 14 pontos, o Guarani se reapresenta nesta segunda-feira para iniciar os trabalhos visando o jogo contra o Cruzeiro.