Jogando no estádio Antonio Guimarães, Leão da 13 venceu com facilidade e retornou provisoriamente ao G8

O União Barbarense reencontrou o caminho das vitórias após duas derrotas consecutivas. Na tarde desta quarta-feira (20), o Leão da 13 recebeu o Independente, no estádio Antonio Lins Ribeiro Guimarães, em Santa Bárbara d’Oeste, e aplicou uma goleada de 4 a 0. O duelo foi válido pela 13ª rodada do Campeonato Paulista Série A4.

Jogando frente ao seu torcedor, o Leão da 13 não demorou para abrir o placar. Aos 10 minutos, o lateral-direito Gabriel Sales cobrou escanteio pelo lado esquerdo e encontrou o volante Marcelo, que testou firme para estufar as redes.

União goleou diante de sua torcida e subiu na tabela da Série A4 – Foto: Reprodução / Futebol Paulista / FPF

Na reta final da primeira etapa, Israel Júnior fez jogada pelo lado esquerdo e finalizou rasteiro de fora da área, obrigando o goleiro Maicon a fazer boa defesa. Posteriormente, aos 48, a defesa do time limeirense bateu cabeça e Marcos Vinícius finalizou de fora, acertando o travessão.

O União iniciou a segunda etapa administrando o resultado, sem levar perigo à meta do adversário, que também pouco criou. A primeira boa chance do Independente no segundo tempo foi com Robert, que recebeu cruzamento sozinho dentro da área, mas finalizou por cima. Aos 22 minutos, a equipe de Limeira passou a jogar com um a menos, já que o meio-campista Mael recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso.

Aos 40 minutos, o Leão chegou ao terceiro gol, novamente com Luãn, que aproveitou a bola rebatida dentro da área e apenas escorou para as redes. Quatro minutos depois, a defesa do Independente vacilou, Negueba dominou dentro da área e finalizou tirando do goleiro, decretando a goleada no placar: 4 a 0.

Com este resultado, a equipe chegou a 19 pontos e retornou provisoriamente ao G8. Até o fim da rodada, o União pode ser ultrapassado pelo Ska Brasil, que joga às 19h contra o Grêmio São-Carlense. Por outro lado, o Independente segue com 10 pontos e está próximo da zona de rebaixamento.

Agora, o União Barbarense se prepara para ir a Santana de Parnaíba para enfrentar o Ska Brasil, no sábado, às 15h. O duelo será no Estádio Municipal Professor Gabriel Marques da Silva. Por sua vez, o Independente volta a campo no mesmo dia e horário, em partida contra a Francana, no estádio Comendador Agostinho Prada, em Limeira.

*Estagiário sob supervisão de Guilherme Magnin.