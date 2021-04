Na volta de Lewandowski, Bayern é superado pelo Mainz e adia conquista do Alemão

Não foi neste sábado que o Bayern de Munique soltou mais uma vez o grito de campeão do Campeonato Alemão. O líder do torneio perdeu do Mainz por 2 a 1, desperdiçando a oportunidade de conquistar antecipadamente o título nacional pela nona vez consecutiva.

Apesar da derrota, o time comandado pelo técnico Hansi-Flick pode ainda neste domingo se sagrar campeão se o RB Leipzig, segundo colocado, não sair com uma vitória do confronto com o Stuttgart. Afinal, o Bayern tem 71 pontos, dez de vantagem sobre o vice-líder, faltando apenas três rodadas para o término da Bundesliga.

O revés contra o 12º colocado, marcado pelo retorno do artilheiro Robert Lewandowski após um período lesionado, começou movimentado. Com apenas três minutos de relógio, o Mainz abriu o placar com Burkardt. O atacante aproveitou falha da defesa adversária e ainda com um erro do goleiro Neuer para fazer 1 a 0.

Os donos da casa pressionaram em grande parte do primeiro tempo, o que resultou no segundo gol, aos 37 minutos, em cabeceio preciso de Quaison após cobrança de falta.

Com um desempenho ruim – algo incomum nos últimos anos – em comparação ao que levou o time a estar a um passo de conquistar o título, o time bávaro não conseguia construir boas jogadas. Era confuso e via o rival dominar a posse de bola e administrar o resultado.

No entanto, a estrela de Lewandowski apareceu nos últimos instantes da partida, aos 45 do segundo tempo, para descontar o marcador, mas não o bastante para conseguir alguma chance de evitar a derrota.

Ainda neste sábado, outros jogos aconteceram e mexeram com a tabela. Fora de casa, o Borussia Dortmund venceu o Wolfsburg por 2 a 0, com dois gols do artilheiro noruguês Haaland, e alcançou os 55 pontos, dois a menos do que o Eintracht Frankfurt, que fecha o G4 da competição. O time aurinegro é o quinto colocado e continua na briga por uma vaga à próxima edição da Liga dos Campeões da Europa. O Wolfsburg permanece na terceira colocação, com 57 pontos, e está mais perto de conseguir se garantir na competição europeia.

Jogando em casa, o Union Berlin subiu para a sétima posição, com 46 pontos, ao bater o Werder Bremen, 14º colocado, por 3 a 1. Fechando os jogos pela manhã deste sábado, o Freiburg empatou com o Hoffenheim por 1 a 1, com ambos ficando pelo meio da tabela do torneio.