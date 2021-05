Na volta de Ibrahimovic, Milan ganha e segue luta por vaga na Liga dos Campeões

Sem qualquer chance matemática de ainda sonhar com o título do Campeonato Italiano depois da vitória da líder e rival Internazionale, o Milan entrou em campo neste sábado contra o Benevento e venceu por 2 a 0, no estádio San Siro, em Milão, pela 34.ª rodada, se mantendo na luta por uma vaga na próxima edição da Liga dos Campeões da Europa.

A partida que marcou a volta do atacante sueco Zlatan Ibrahimovic. O astro, que estava fora do time por causa de uma lesão muscular no início do mês passado, teve uma boa atuação, criando muitas oportunidades de gol. No último dia 22, o sueco, que completará 40 anos em outubro, renovou o contrato com o Milan para mais uma temporada.

Os heróis da partida foram o turco Hakan Calhanoglu, que aproveitou um lindo corta-luz de Kessie para abrir o placar, aos seis minutos do segundo tempo, e Theo Hernandez, como um autêntico centroavante na área para finalizar rebote em chute de Ibrahimovic, aos 15.

Tinha tudo para ser um placar bem mais dilatado, mas o Milan exagerou nas oportunidades perdidas. Só Ibrahimovic, por exemplo, desperdiçou quatro chances claras, de dentro da área e com certa liberdade para finalizar. Um dos lances, é verdade, foi anulado por impedimento.

Ainda que o placar tenha sido menor do que poderia, o Milan pelo menos dorme feliz, já que encerra o sábado na vice-liderança. O time rubro-negro pula para 69 pontos, acima de Atalanta (68), Napoli e Juventus (empatados com 66). Os três, porém, jogam neste domingo, o que pode recolocar o clube de Milão fora do grupo de classificação à próxima Liga dos Campeões da Europa. Já o Benevento é somente o 18.º colocado, com 31, na luta contra o rebaixamento à segunda divisão.

Em outro jogo deste sábado, Verona e Spezia empataram por 1 a 1, em Verona. O time da casa está na 10.ª colocação, com 42 pontos, enquanto que o visitante chegou aos 34, em 15.º lugar.