Esporte Na Série C, São Bernardo empata com São José-RS no Grupo B e Amazonas embola o Grupo C

Na abertura da terceira rodada das quartas de final da Série C do Campeonato Brasileiro, neste sábado, foram realizados dois jogos. No Grupo B, o São Bernardo vacilou ao empatar por 1 a 1 com o São José-RS, enquanto no Grupo C o Amazonas venceu por 2 a 0 o Volta Redonda e se manteve vivo na briga pelo acesso.

No estádio Primeiro de Maio, João Carlos abriu o placar para o São Bernardo, mas Thayllon empatou no segundo tempo para o São José, somando seu primeiro ponto. O São Bernardo tem quatro, atrás do Brusque, com seis, e na frente do Operário-PR, com três.

Na Arena da Amazônia, o Amazonas estreou o técnico Luizinho Vieira, jogou bem e venceu o Volta Redonda com gols de Igor Bolt e Sassá, um em cada tempo. Com isso, deixou embolado o Grupo C, onde soma três pontos igual ao Botafogo-PB, enquanto Paysandu e Volta Redonda têm quatro pontos cada.

A rodada vai ser encerrada domingo com mais dois jogos. O Brusque recebe o Operário e o Paysandu pega o Botafogo-PB no Mangueirão, com projeção de mais de 35 mil torcedores. Nesta fase os grupos se enfrentam entre si em cada grupo, num total de seis jogos. Os dois melhores vão garantir o acesso à Série B, enquanto os dois líderes vão decidir o título da temporada.

CONFIRA OS JOGOS DA 3ª RODADA:

Sábado

São Bernardo-SP 1 x 1 São José-RS

Amazonas-AM 2 x 0 Volta Redonda-RJ

Domingo

16h

Paysandu-PA x Botafogo-PB

19h

Brusque-SC x Operário-PR