Na estreia dos playoffs, Nuggets ampliam freguesia dos Lakers e vencem a 9ª seguida

Seja na altitude das Montanhas Rochosas ou ao nível do mar em Los Angeles, desde dezembro de 2002 sempre que Denver Nuggets e Los Angeles Lakers se enfrentam o resultado tem sido o mesmo: vitória dos atuais campeões da NBA. São nove triunfos seguidos do Denver. Neste sábado, no jogo 1 da primeira rodada dos playoffs da Conferência Oeste, os Nuggets jogando em casa marcaram 114 a 103.

O destaque do Denver e da partida foi Nikola Jokic, que terminou com 32 pontos, 12 rebotes, sete assistências e dois roubos de bola. Anthony Davis conseguiu o mesmo número de pontos e foi ajudado por LeBron James, com 27 pontos, pelo lado do Los Angeles Lakers, mas os Nuggets dominaram o jogo a partir do terceiro quarto e não foram ameaçados pelos rivais. O jogo 2 da série acontece nesta segunda-feira, novamente na Ball Arena, em Denver.

Se para os atuais campeões a história se repetiu, em Minneapolis aconteceu uma reviravolta. Nas últimas 35 temporadas, o Minnesota Timberwolves acumulava 13 séries decisivas e o retrospecto no jogo 1 desses confrontos era de 11 derrotas e apenas 2 vitórias. Neste sábado, no Target Center, o time abriu a série contra o Phoenix Suns com uma vitória por 120 a 95.

Além da estatística histórica, o time de Minnesota também precisou reverter o retrospecto recente contra os Suns. Na temporada regular, o Phoenix venceu as três partidas conta os Timberwolves. Melhor defesa da temporada, com média de 108,4 pontos sofridos por partida, contra os Suns o Minnesota tinha média de 123,7.

“Precisávamos levar nosso jogo para outro nível”, afirmou o técnico do Minnesota, Chris Finch. “Jogamos duro”, completou. Na temporada regular, o Phoenix não conseguiu chegar aos 100 pontos em apenas cinco oportunidades.

Em Nova York, o jogo entre New York Knicks e Philadelphia 76ers contou com reviravoltas, com os dois times conseguindo impor uma vantagem de ao menos 13 pontos sobre os rivais. No final, o time da ganha venceu por 111 a 104.

Tyrese Maxey (33 pontos) e Joel Embiid (29), do Philadelphia, foram os cestinhas da partida, mas o destaque da partida foi o reserva dos Knicks Deuce McBridge, que terminou com 21 pontos. Ídolo do New York, Jalen Brunson foi questionado sobre o fator primordial para a vitória do time e foi direto: “Deuce McBridge”.

E no jogo com o placar mais baixo da rodada. O Cleveland Cavaliers venceram o Orlando Magic por 97 a 83. Durante a semana, Donovan Mitchell declarou diversas vezes que ele e o time estavam mais bem preparados para os playoffs deste ano.

“O ano passado acabou”, afirmou Mitchell, que marcou 30 pontos. Em 2023, os Cavaliers foram eliminados pelo New York Knicks por 4 a 1.

Confira os resultados deste sábado:

Cleveland Cavaliers 97×83 Orlando Magic

Minnesota Timberwolves 120×95 Phoenix Suns

New York Knicks 111×104 Philadelphia 76ers

Denver Nuggets 114×103 Los Angeles Lakers

Acompanhe os jogos deste domingo:

Boston Celtics x Miami Heat

Los Angeles Clippers x Dallas Mavericks

Milwaukee Bucks x Indiana Pacers

Oklahoma City Thunder x New Orleans Pelicans