Na estreia de Ramírez no Beira-Rio, Inter supera Caxias e lidera Gauchão

Superior durante os 90 minutos, o Internacional deslanchou no segundo tempo e venceu o Caxias por 2 a 0, no Beira-Rio, em Porto Alegre, pela quinta rodada do Campeonato Gaúcho. Os gols da vitória da noite desta quarta-feira foram marcados por Edenílson e Thiago Galhardo.

A partida marcou a estreia do técnico Miguel Ángel Ramírez no Beira-Rio, já que fez sua primeira partida no comando do time colorado na última rodada, na vitória sobre o Novo Hamburgo por 1 a 0, fora de casa.

Esta nova vitória colocou o Internacional na liderança isolada do Gauchão, com 13 pontos ganhos, deixando para trás o arquirrival Grêmio, segundo colocado, e o próprio Caxias, terceiro, ambos com dez pontos conquistados.

Também foi o terceiro jogo com o elenco principal à disposição após o período de férias após o Campeonato Brasileiro. Tanto é que foram muitas as novidades em campo, incluindo a titularidade do peruano Paolo Guerrero, recuperado após delicada cirurgia no joelho.

Os primeiros 45 minutos foram de completo domínio do Inter, que teve maior posse de bola, finalizou mais vezes e chegou a acertar a trave do goleiro Marcelo Pitol. Contudo, não houve o principal: o gol.

Na etapa final a partida seguiu o mesmo ritmo, mas com o Inter contando com a estrela de Edenílson. O volante saiu do banco de reservas e, aos 23 minutos, recebeu na entrada da área e finalizou com categoria, de perna esquerda, no ângulo de Marcelo Pitol. Um golaço.

Já nos minutos finais, o zagueiro Guilherme Mattis foi expulso pelo Caxias e o time da casa aproveitou a superioridade em campo para ampliar o placar aos 47, quando Thiago Galhardo recebeu passe na grande área e finalizou para o gol, dando números finais ao confronto.

O Inter voltará a campo no sábado para enfrentar o Brasil, às 20 horas, no Bento Freitas, em Pelotas. Enquanto o Caxias receberá o São Luiz no domingo, às 20 horas, no Estádio Centenário, em Caxias do Sul.