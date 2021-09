Esporte Na estreia de Messi em casa, Neymar marca e Icardi garante vitória do PSG no fim

Lionel Messi fez seu primeiro jogo pelo Paris Saint-Germain no Parque dos Príncipes. A torcida viu lances de talento do craque argentino, mas ele passou em branco na vitória de virada por 2 a 1 sobre o Lyon. Quem balançou as redes foram dois brasileiros e Icardi. Lucas Paquetá abriu o placar para os visitantes, Neymar empatou em cobrança de pênalti, e Icardi saiu do banco para marcar o gol da vitória nos acréscimos da partida. Os três gols do bom jogo disputado em Paris neste domingo saíram no segundo tempo.

Após perder o título na temporada passada para o Lille, o PSG lidera o Campeonato Francês 2021/22 com folga. O time parisiense manteve os 100% de aproveitamento com mais um triunfo e está muito confortável na ponta, com 18 pontos em seis jogos realizados.

O vice-líder é o Olympique de Marselha. O time do brasileiro Gerson e do técnico Jorge Sampaoli foi aos 13 pontos depois de ganhar do Rennes por 2 a 0 neste domingo, com gols de Dieng e Harit. Com um início irregular da temporada, o Lyon aparece apenas no nono lugar, com oito pontos.

O talentoso trio formado por Messi, Neymar e Mbappé jogou junto pela segunda vez seguida. E dessa vez teve desde o início a companhia de Di María na ofensiva formação armada pelo técnico argentino Maurício Pochettino, criticado por ser incapaz de fazer, por enquanto, o PSG engrenar com tantos craques à disposição.

O camisa 30 foi o mais participativo do trio no primeiro tempo e contou com a colaboração de Neymar e Mbappé. O francês deu bonito passe de letra para o argentino bater colocado, para a defesa segura de Anthony Lopes. O goleiro foi ainda melhor ao evitar com a perna o gol de Messi após assistência de calcanhar de Neymar. O astro argentino ainda acertou a trave em linda cobrança de falta que provocou suspiro nos torcedores no Parque dos Príncipes, ansiosos pelo primeiro gol do seis vezes melhor do mundo.

E o gol de Messi não saiu dessa vez. Na etapa final, ele esteve mais apagado. Participou menos da partida e foi substituído aos 31 minutos pelo lateral marroquino Hakimi. Naquela altura, o placar já marcava 1 a 1, ambos gols marcados por brasileiros. Lucas Paquetá colocou o Lyon em vantagem aos oito minutos. O meio-campista recebeu de Ekambi nas costas dos defensores e bateu na saída de Donnarumma para marcar.

Mais ativo do que Messi, Neymar chamou a responsabilidade e sofreu um pênalti muito discutível em lance com Gusto. Os dois disputaram a bola corpo a corpo, e o brasileiro caiu pedindo falta. O árbitro assinalou a marca da cal sem pestanejar. Neymar cobrou com a categoria que lhe é peculiar, deslocando o goleiro, e empatou a partida.

Pochettino fez alterações na equipe em busca do triunfo em Paris, lançando mão de Wijnaldum e Icardi. Embora o PSG não tenha apresentado uma melhora significativa, as alterações fizeram efeito, já que Icardi mostrou estrela e marcou nos acréscimos o gol do triunfo de virada em Paris.

Bem posicionado, o argentino recebeu cruzamento na medida de Mbappé. O francês, naquele momento muito apagado, colocou na cabeça de Icardi, que mandou no contrapé do goleiro aos 47 minutos. Festa no Parque dos Príncipes depois de mais uma vitória do líder do Campeonato Francês.