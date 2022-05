Na ‘despedida’, interino acredita que Guarani vai melhorar com Marcelo Chamusca

Ben-Hur Moreira se despediu do cargo de treinador interino do Guarani no empate sem gols com o Vasco, na noite de quinta-feira, na Arena Amazônia, em Manaus (AM). Contratado, o técnico Marcelo Chamusca será apresentado oficialmente na próxima segunda-feira.

Apesar de não ter conseguido nenhuma vitória nos três jogos que dirigiu o Guarani na beira do gramado – empatou com Ponte Preta, Tombense e Vasco -, Ben-Hur vê o time de Campinas no caminho certo e acredita em evolução com a chegada do novo treinador.

“Está faltando o último detalhe, que é colocar a bola para dentro. E nisso, com certeza, o Marcelo Chamusca vai ajudar a evoluir. Os atletas estão se entregando. Estamos cientes no que temos que evoluir. O time está com padrão e com desenvolvimento”, disse Ben-Hur Moreira, que agora volta a ser auxiliar fixo.

Anunciado na última quarta-feira, Marcelo Chamusca esteve na Arena Amazônia acompanhando a partida entre Guarani e Vasco. Sua estreia será só no sábado da semana que vem, contra o Sampaio Corrêa, em São Luís (MA), pela nona rodada.

Chamusca vai assumir o Guarani na zona de rebaixamento da Série B do Campeonato Brasileiro, com oito pontos em oito jogos. Em 17º lugar, o time pode perder até duas posições no encerramento da rodada.