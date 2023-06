Na despedida de Castro e Joel Carli, Botafogo empata e vai para os playoffs da Sul-Americana

Reza o jargão futebolístico de que “tem coisas que só acontecem com o Botafogo” e não deu outra. Em meio a raiva e tristeza pela saída do técnico Luís Castro – que aceitou a proposta milionária do Al Nassr, da Arábia Saudita – o Botafogo empatou por 1 a 1 com o Magallanes-CHI, nesta quinta-feira à noite no Engenhão, pela sexta e última rodada da fase de grupos e irá para os playoffs da Copa Sul-Americana. A partida também marcou a despedida do zagueiro argentino Joel Carli, de 36 anos, que pendurou as chuteiras.

Com o empate, o Botafogo viu sua liderança do Grupo A ser roubada pelo LDU-EQU, que venceu o Universidad César Vallejo-PER por 3 a 0. Com isso, o time brasileiro ficou em segundo lugar, com 10 pontos, enquanto os equatorianos avançaram na liderança, com 12. Por ter terminado em segundo lugar, o Botafogo irá disputar a repescagem contra o Patronato-ARG para ir para as oitavas de finais da competição.

Antes da partida, o assunto não poderia ser outro. Com proposta do Al Nassr, do futebol da Arábia Saudita, o técnico Luís Castro arrancou sua decisão por dias, deixando o torcedor apreensivo. Apesar do Botafogo, antes do jogo, ter emitido uma nota de não ter sido informado sobre a resposta do treinador, a sua saída estava selada, faltando apenas o anúncio oficial. Seu nome foi vaiado pela torcida presente no Engenhão e alguns mais exaltados, levaram notas da moeda árabe, com o rosto do português.

Mesmo com a saída de Luís Castro, o Botafogo não se abalou. Quando a bola rolou, o time demonstrou que estava 100% focado na partida e envolveu o Magallanes. Com tomadas de decisões rápidas, o time carioca chegava fácil ao campo de ataque e não demorou muito para abrir o placar. Eduardo recebeu na direita, cruzou rasteiro, Tiquinho Soares fez um lindo corta-luz e Marlon Freitas mandou no ângulo, aos 18 minutos. Um golaço.

Mesmo com o placar aberto, o Botafogo não diminuiu o ritmo. Eduardo seguiu como o jogador mais perigoso e por pouco não marcou o segundo, tirando tinta da trave esquerda. O Magallanes pouco assustou o goleiro Lucas Perri. O goleiro botafoguense teve pouco trabalho, sendo necessário pouca força para intervir quando Alfaro tentou algo pelos chilenos. No mais, o goleiro foi um mero telespectador em campo.

O Botafogo voltou agressivo na segunda etapa. Tiquinho Soares, por duas vezes, parou no goleiro chileno. Depois Júnior Santos tirou tinta da trave. A pressão do Botafogo acabou quando Marlon Freitas ergueu o pé demais e acabou acertando Aránguiz e acabou expulso aos 21 minutos. A expulsão veio junto com o segundo gol do LDU, que roubava a liderança do time carioca.

Com um a menos, os papéis se inverteram. O Magallanes aproveitando a superioridade numérica, o time chileno pressionou o Botafogo. Jones carimbou a trave de Perri. Depois veio o balde de água fria. Em contra-ataque, Zapata recebeu na área e deixou tudo igual, aos 35 minutos. Enquanto isso, no Equador, o LDU abria 3 a 0 no César Vallejo, deixando a missão botafoguense quase impossível. Fazendo sua despedida, Joel Carli entrou em campo, mas em vão. Nem mesmo a expulsão de Spinoza nos acréscimos, fez com que o abafa do Botafogo desse resultado, terminando empatado o duelo no Engenhão.

AMÉRICA-MG NOS PLAYOFFS

O América-MG conquistou a virada e avança para os playoffs da Copa Sul-Americana. O time mineiro entrou em campo em busca de um milagre e conseguiu superar o Peñarol-URU, fora de casa, no Estádio Centenário, em Montevidéu, pelo placar de 2 a 1, terminando a primeira fase na segunda colocação do Grupo F.

Com os três pontos, o América-MG chegou a 10 pontos, empatando com o Millonarios-COL, mas levando a melhor no saldo de gols (4 a 3). A liderança da chave ficou com o Defensa Y Justicia-ARG, com 15 pontos ganhos. Agora o América-MG encara o Colo-Colo-CHI, na repescagem por uma vaga nas oitavas da competição.

O duelo foi movimentado desde o início, com chances para os dois lados, mas foi o Peñarol que abriu o placar. Aos 27 minutos, Aguirregaray evitou a saída da bola na linha de fundo e cruzou para trás. Sebastián Rodríguez chegou chutando de primeira para o fundo da rede. A partir daí, o América-MG se jogou ao ataque em busca do empate, mas sem sucesso. Por isso, o primeiro tempo terminou em 1 a 0.

Na volta do intervalo, o América-MG não se entregou e seguiu em busca do milagre. Porém, apenas conseguiu empatar aos 32 minutos. Martínez cobrou falta na área e Danilo Avelar chegou testando firme para o fundo das redes. A partir daí, o time mineiro foi para o tudo ou nada. Já aos 42 minutos, Alê serviu Aloísio que dividiu com o goleiro uruguaio; atento, Juninho pegou o rebote e balançou as redes, classificando o América-MG para a repescagem da Sul-Americana.