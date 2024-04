Esporte MVP da Superliga, Darlan fica sem palavras com título do Sesi-Bauru e clama por Paris-2024

Além do título da Superliga de Vôlei, conquistado com a vitória avassaladora do Sesi-Bauru sobre o Campinas por 3 a 0, neste domingo, Darlan coroou a sua grande atuação ao ser eleito o MVP (jogador mais valioso) do torneio e o melhor oposto. Outros três jogadores do atual campeão foram premiados: Thiaguinho (melhor levantador), Lukas Bergmann (melhor ponteiro e jogador revelação), e Douglas Pureza (melhor líbero), além do técnico Anderson Rodrigues, escolhido o melhor da função.

O xodó da torcida brasileiro comemorou muito ao lado da mãe, Aparecida de Souza, e ficou sem palavras ao tentar explicar a importância de mais uma conquista na carreira. Foi ele o principal responsável por garantir o Brasil nos Jogos Olímpicos de Paris-2024.

“Não consigo assimilar tudo o que está acontecendo na minha carreira. Vou desfrutar desse momento gostoso. Quando minha mãe está, eu não perco. Fiquei procurando ela na arquibancada e pensando que a gente precisava ganhar para eu não levar esporro. Estou sem palavras. Vamos comemorar e treinar o máximo para jogar a Liga das Nações e quem sabe ser chamado para a Olimpíada”, disse.

Quem também se emocionou com o discurso foi Thiaguinho, outro que teve grande atuação neste domingo. “É difícil falar. A gente passa por muita coisa para estar aqui. Passei quatro anos na Europa e foi muito difícil. Deu certo voltar para casa, aqui no Sesi, onde fui formado. Ainda não caiu a ficha que eu fui campeão. Eu não sei descrever esse momento. Ninguém falava que a gente chegaria na final. Só tenho a agradecer aos meus familiares”, afirmou o melhor jogador da final.

Lukas Bergmann, ao lado da irmã Julia Bermann, também sentiu dificuldade de expressar a importância da conquista. Ele, no entanto, resolveu pedir uma vaguinha na seleção ao técnico Bernardinho.

“Estou com cabeça a mil. Não sei o que estou sentindo. Quero comemorar essa vitória. É um sonho para todo mundo participar dessa Olimpíada. Fiz de tudo para engatar essa vaga, espero ter convencido o Bernardinho”, concluiu o ponteiro.

Além dos atletas do Sesi-Bauru, Adriano, do Campinas, foi eleito o melhor ponteiro, e Julinho (Campinas) e Judson (Suzano) os melhores centrais. André Luiz Silva Costa foi considerado o melhor árbitro da Superliga.